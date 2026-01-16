Procuraduría hace nuevamente un llamado a Nueva EPS para mejorar la entrega de medicamentos Foto: Óscar Pérez

La Procuraduría, por medio de un comunicado, hizo nuevamente un llamado a la Nueva EPS para que tome las medidas pertinentes e inmediatas que permitan la agilidad en la entrega de medicamentos. Este anuncio se da luego del incremento de quejas de usuarios en la falta de distribución y dispensación de medicamentos.

Estas medidas, añadió la Procuraduría, son las que están incluidas en el plan denominado: “Estrategia de atención en Contingencia por Transición de Gestor Farmacéutico”, que fue recientemente revisado de “forma exhaustiva” por la entidad.

De acuerdo con el Ministerio Público, el objetivo de este nuevo llamado es garantizar la pronta entrega de las medicinas para la ciudadanía que está afiliada a esta EPS, la más grande del país con más de 11.5 millones de usuarios.

Por tal razón, le pidió a la EPS elaborar “ajustes urgentes respecto al objetivo de la misma, el detalle de las acciones en cada uno de los departamentos y la población afectada, la especificación del modelo de atención, la matriz de riesgos”.

Además de esta medida, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del trabajo y seguridad social, le pidió a los “servidores que presenten informes de los avances y el soporte de las acciones previstas en la estrategia que se está llevando a cabo”. El propósito de esta estrategia es evitar nuevamente la intermitencia e interrupción en el reparto de los medicamentos e incluso en los tratamientos.

Cabe recordar que desde el 16 de enero usuarios de la Nueva EPS y otras EPS de Risaralda no tendrán atención en la red pública hospitalaria de este departamento. La principal razón es el reiterado incumplimiento de estas entidades con los acuerdos de pago.

Esta medida, en la que solo se garantizarán los servicios de urgencias vitales, afecta a cerca de 400.000 usuarios afiliados a estas EPS, que, de acuerdo con los gerentes de los hospitales del departamento, mantienen una deuda con la red pública que supera los COP 400.000 millones.

La situación más crítica, añadieron los gerentes, es la de la Nueva EPS, que adeuda COP 54.000 millones del total. Le siguen Asmet Salud, con una deuda de COP 37.000 millones, y Pijao Salud, con COP 27.000 millones.

