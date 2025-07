Procuraduría investiga laboratorio de salud en Caquetá que no está en funcionamiento

Instalaciones del Laboratorio de Salud Pública de Caquetá, en Florencia. Foto: Gobernación del Caquetá

La Procuraduría General de la Nación anunció este domingo 27 de julio el inició de una indagación previa en averiguación de responsables por determinar de la gobernación del Caquetá, frente a la infraestructura física del laboratorio de salud pública del departamento.

De acuerdo con el órgano de control, el proyecto, cuyo costo superó los $17.800 millones, aún no está en funcionamiento. Las razones, agregó la Procuraduría, serían las inconsistencias en su construcción, motivo por el cual la actual administración departamental no ha recibido a satisfacción la obra, lo que también ha llevado a que no se realicen los giros correspondientes ni se suscriba la liquidación del contrato de obra.

A los ojos de la Procuraduría, “la razón por la cual no ha entrado en operación el laboratorio puede representar una posible responsabilidad por parte de la interventoría del contrato de obra y de los servidores encargados de vigilar la correcta ejecución del proyecto”.

Por este motivo, el órgano de control ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de obtener información de la etapa precontractual, así como el estado físico, técnico, financiero y jurídico de la obra.

En diciembre de 2023, el entonces gobernador del departamento, Arnulfo Gasca, inauguró la obra civil del Laboratorio de Salud Pública. Sin embargo, advirtió que aún hacía falta la instalación de equipos, lo que se completaría “en pocos días”.

En ese momento, la gobernación señaló que el proyecto había recibido una inversión de $23.847 millones del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, que se usarían para construir nueva infraestructura, adecuar la existente y dotar de equipamiento el laboratorio de Biología Molecular.

En marzo de este año, tras un ejercicio de auditoría técnica, jurídica y financiera, la Contraloría General de la República anunció hallazgos con incidencia disciplinaria, penal y fiscal por más de 21.000 millones de pesos en el proyecto del Laboratorio de Salud Pública de Caquetá.

Frente a estos hallazgos, el actual gobernador del departamento, Luis Francisco Ruiz, señaló que “si bien es cierto hay una infraestructura que se encuentra básicamente terminada, no se ha podido poner en funcionamiento por falencias diversas: entre aire acondicionado, problemas de alcantarillado, de aguas y eléctricos”. La obra, reconoció el gobernador, debió entrar en funcionamiento hace tres años.

