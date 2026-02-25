Publicidad

El programa Canguro ha salvado a miles de bebés prematuros desde 1978. Hoy tambalea

Colombia le dio al mundo el Método Madre Canguro, una estrategia basada en contacto piel a piel y seguimiento integral que reduce la mortalidad en bebés prematuros. Décadas después, mientras la Organización Mundial de la Salud lo recomienda globalmente, varios programas en el país enfrentan cierres, retrasos en pagos y barreras de acceso.

Juan Diego Quiceno
26 de febrero de 2026 - 12:06 a. m.
Algunos de los bebés prematuros necesitan oxigeno como apoyo para respirar. /Mauricio Alvarado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el Programa Canguro del Hospital Universitario San Ignacio es un día cualquiera. La sala de espera está llena. Mujeres con bebés en brazos ocupan cada silla disponible; algunas están solas, otras llegan acompañadas por sus parejas, sus madres o sus suegras. Entre pañaleras, cobijas y termos, sostienen a niños diminutos que duermen, lloran o buscan el pecho. Algunos, los más pequeños, están conectados a una pipeta de oxígeno. Muchos están bajo una faja elástica que los mantiene firmes contra el torso de su madre mientras se alimentan, piel...

Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
