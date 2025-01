Prohibición del rojo en comida en EE.UU.: por qué no asustarse y qué hará Colombia

Recientemente, la FDA de EE. UU. prohibió el colorante FD&C Red No. 3 debido a su vínculo con posibles riesgos cancerígenos en animales, aunque no hay evidencia en humanos. En Colombia, este colorante está aprobado hace 40 años y, pese a que no hay motivos para alarmarse, el Invima hará una revisión a la evidencia científica junto al Ministerio de Salud.