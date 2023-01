Publican nueva evidencia del glifosato como potencial carcinógeno

Roundup de Bayer, cuyo principal ingrediente es el glifosato, es uno de los herbicidas más utilizados en EE. UU. La empresa desestimó el nuevo estudio publicado. Jasper Juinen/Bloomberg

Desde hace décadas, las comunidades y algunos científicos han alertado sobre las consecuencias en la salud humana que puede tener el uso de herbicidas como el glifosato. En Colombia, el debate ha girado en torno a la utilización de este herbicida en las aspersiones aéreas que se hacían como parte de las estrategias para frenar el aumento de los cultivos de uso ilícito. (Puede leer: El informe sobre salud y glifosato que pocos quieren leer)

En los últimos años, distintos estudios han ido arrojando resultados que permiten establecer relaciones entre el uso de herbicidas, principalmente glifosato, con mayores riesgos de padecer cánceres. Ahora, un estudio recién publicado por investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (NIH y CDC, por sus siglas en inglés), apunta en la misma dirección.

En la investigación, que fue publicada en la revista académica Journal of the National Cancer Institute, los científicos analizaron las concentraciones de glifosato y de biomarcadores de estrés oxidativo en la orina de 268 hombres agricultores que declararon usar el herbicida, frente a otros 100 hombres que no eran agricultores. (Le puede interesar: En más del 80 % de las muestras de orina de estadounidenses encontraron glifosato)

El estrés oxidativo, explican los NIH, es una afectación que se presenta cuando hay muchas moléculas inestables libres en el cuerpo y no existen suficientes antioxidantes para eliminarles. Esto puede ocasionar daños en las células y tejidos que, entre otras enfermedades, puede llevar a la aparición de cáncer y otras enfermedades.

En síntesis, lo que encontraron los investigadores luego de llevar a cabo los análisis, es que las concentraciones urinarias de glifosato eran más altas en los agricultores que habían utilizado glifosato en días recientes o a lo largo de su vida. (También puede leer: Los problemas de fondo detrás de las inundaciones en Medellín)

“Nuestros hallazgos contribuyen al peso de la evidencia que apoya una asociación entre la exposición al glifosato y el estrés oxidativo en humanos y pueden informar las evaluaciones del potencial carcinogénico de este herbicida”, concluyeron los científicos en su estudio.

Según The Guardian, Bayer, la empresa que comercializa el producto Roundup cuyo principal ingrediente es glifosato y que enfrenta múltiples demandas a lo largo del mundo por este herbicida, desestimó los hallazgos del estudio y apuntó que tiene “limitaciones metodológicas significativas que afectan a su fiabilidad”.