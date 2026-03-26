Qué debe saber sobre fiebre amarilla y sarampión antes de viajar en Semana Santa

En el caso de la fiebre amarilla, la vacuna está indicada a partir de los 9 meses de edad en todo el territorio nacional, y también para personas mayores de 60 años que vivan o se desplacen a zonas de alto y muy alto riesgo. Foto: Pixabay

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Se acercan los días festivos de Semana Santa, una temporada en la que millones de personas en Colombia se movilizan dentro y fuera del país. Para muchos, es un momento de descanso o de participación en celebraciones religiosas. Sin embargo, también implica riesgos para la salud que suelen pasar desapercibidos y que exigen medidas preventivas. La clave es evitar que el viaje termine marcado por enfermedades, accidentes o situaciones que empañen estos días.

Dos panoramas inquietan especialmente a las autoridades sanitarias de cara a la temporada de viajes. En primer lugar, la fiebre amarilla. Desde el inicio del brote en 2024 se han confirmado 179 casos en Colombia, de los cuales 79 han terminado en fallecimiento, lo que refleja la alta letalidad que puede alcanzar esta enfermedad en personas no inmunizadas. Se trata de un virus prevenible con vacuna, pero que sigue circulando en varias regiones del país. De hecho, los casos reportados en lo corrido de 2026 se han concentrado, en su mayoría, en personas no vacunadas que se desplazaron desde departamentos como Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá y Bogotá hacia zonas donde el virus tiene presencia activa.

En segundo lugar, el sarampión, una enfermedad que vuelve a encender las alertas a nivel global. Como hemos contado en notas anteriores, el mundo atraviesa un resurgimiento de casos, impulsado en gran parte por la disminución en las coberturas de vacunación en varios países. En América, los reportes se concentran especialmente en México, Estados Unidos y Canadá, territorios con una alta movilidad de viajeros colombianos, sobre todo en temporadas como Semana Santa.

Esto último aumenta el riesgo de importación de casos, en particular entre personas no vacunadas o con esquemas incompletos. Aunque Colombia mantiene el control de la enfermedad, las autoridades sanitarias han insistido en que el riesgo persiste mientras haya circulación internacional del virus. Por eso, recomiendan verificar el esquema de vacunación antes de viajar, especialmente en niños y adultos jóvenes, para evitar contagios y posibles brotes a la vuelta.

¿Con cuánta antelación me debo vacunar?

La buena noticia es que hay vacunas tanto para sarampión como para fiebre amarilla. En el caso de la fiebre amarilla, la vacuna está indicada a partir de los 9 meses de edad en todo el territorio nacional, y también para personas mayores de 60 años que vivan o se desplacen a zonas de alto y muy alto riesgo.

Además, se recomienda una dosis de refuerzo si han pasado más de 10 años desde la última aplicación, particularmente para quienes residan o viajen a varios municipios del Tolima, donde se ha identificado un mayor riesgo. También hay casos específicos, como el de mujeres que fueron vacunadas durante el embarazo, quienes deben aplicarse un refuerzo seis meses después del parto.

En paralelo, el sarampión vuelve a ser motivo de vigilancia. Aunque en lo corrido de 2026 Colombia solo ha confirmado cuatro casos importados y no registra contagios locales, el riesgo persiste por el aumento de viajes hacia países donde el virus circula activamente. Por eso, el Ministerio de Salud insiste en verificar el esquema de vacunación o aplicar refuerzos al menos 15 días antes de viajar.

Las recomendaciones varían según la edad y el perfil de riesgo. Los bebés entre 6 y 11 meses que viajen a países con alta circulación del virus, como México, Estados Unidos o Canadá, deben recibir una “dosis cero”, que no reemplaza las vacunas del esquema regular. Los niños entre 1 y 10 años deben contar con dos dosis de la vacuna triple viral, mientras que los viajeros mayores de 6 meses sin antecedente vacunal deben aplicarse una dosis previa al viaje. También se hace un llamado especial al personal de salud, cuyas instituciones deben verificar rigurosamente los esquemas de vacunación, especialmente en zonas con alta llegada de turistas.

En caso de brotes o contactos con casos sospechosos, se activan bloqueos de vacunación y seguimiento epidemiológico bajo la coordinación de las autoridades.

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