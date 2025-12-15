¿Qué es la influenza A H3N2 y por qué está inquietando en Europa y parte de Asia?

Las autoridades han recomendado mantener al día la vacunación contra la influenza. Foto: EFE - FAROOQ KHAN

Desde hace un par de semanas, la influenza A H3N2 ha generado inquietud por el incremento de casos que se está viviendo en Europa y el este de Asia. Se trata de un subclado que ha desarrollado un virus conocido y que anticipó la temporada de influenza en estas regiones.

“Los virus A(H3N2) del subclado K han derivado genéticamente de los virus J.2.4 relacionados, y en un proceso de evolución natural han acumulado varios cambios de aminoácidos en su hemoaglutinina, en comparación con los virus J.2.4 que circularon previamente”, explicó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un comunicado.

El virus no se ha reportado en Colombia. Aunque se reportó un caso en México, el primero en América Latina, este pudo manejarse sin ninguna complicación, de acuerdo con las autoridades de ese país. Además, en Europa no se han registrado cambios significativos en la gravedad clínica de los pacientes. Es decir, no se han incrementado de manera importante las hospitalizaciones, ingresos a cuidados intensivos ni las defunciones por este virus.

Pero, ¿qué es la influenza A H3N2, cuáles son sus síntomas y qué recomendaciones han hecho las autoridades de salud?

El virus de influenza A H3N2

Se trata de uno de los subtipos de la influenza A, el virus que circula estacionalmente en gran parte del mundo, coincidiendo con el invierno del hemisferio norte.

Los síntomas, de acuerdo con información de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por su sigla en inglés), son el dolor de garganta, fiebre, tos, secreción nasal, dolor de cabeza y dolor muscular. “Los casos más graves también pueden conducir al desarrollo de afecciones como bronquitis o neumonía”, dice la página web de los NIH.

Recomendaciones de las autoridades de salud

La influenza es un virus conocido y el H3N2 no es la excepción. Su introducción a la población humana se dio en 1968, cuando se empezaron a presentar los primeros casos. Por eso mismo, ha sido ampliamente estudiado y el mundo cuenta con vacunas contra este virus.

Es por esto que la OPS recomendó a todos los países de la región incrementar la vigilancia epidemiológica y adelantar la vacunación de la población. Aunque el virus no se ha registrado en América del Sur, el Ministerio de Salud en Colombia aclaró que la vacuna que está disponible de manera gratuita en el país cuenta con protección frente a los síntomas más graves de este virus, incluyendo aquellos que suelen derivar en una hospitalización.

Por lo pronto, la recomendación de la OPS es tener al día la vacunación contra la influenza y mantener atención frente a la información de las autoridades de salud.

