¿Qué hacer con el miedo que dejó el terremoto? La respuesta deberá ser colectiva

La recuperación de los lazos sociales es crucial para retomar la cotidianidad de las comunidades afectadas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En una de las decenas de viviendas que colapsó en el barrio Providencia, en Pereira, falleció una mujer de la tercera edad. Su hijo y un inquilino lograron salir de la casa e intentaron, junto a varios vecinos y voluntarios de la Defensa Civil, sacar a la señora que durante algunas horas dio señales de vida. “Lastimosamente, ya después dejó de responder”, contó Jacobo Agudelo, uno de los habitantes del barrio que ayudó en la búsqueda.

A varios minutos de allí, en medio de los escombros del edificio Villa 13, en el centro de la ciudad, en donde...