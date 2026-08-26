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¿Qué hacer con el miedo que dejó el terremoto? La respuesta deberá ser colectiva

El miedo es una respuesta natural del cuerpo ante un evento como el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Aunque la atención de profesionales en salud mental es clave para quienes lo requieran, expertos coinciden en que se necesita un enfoque en la recuperación de los lazos sociales que se rompieron tras la tragedia.

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Andrés Mauricio Díaz Páez
Andrés Mauricio Díaz Páez
26 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
La recuperación de los lazos sociales es crucial para retomar la cotidianidad de las comunidades afectadas.
La recuperación de los lazos sociales es crucial para retomar la cotidianidad de las comunidades afectadas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En una de las decenas de viviendas que colapsó en el barrio Providencia, en Pereira, falleció una mujer de la tercera edad. Su hijo y un inquilino lograron salir de la casa e intentaron, junto a varios vecinos y voluntarios de la Defensa Civil, sacar a la señora que durante algunas horas dio señales de vida. “Lastimosamente, ya después dejó de responder”, contó Jacobo Agudelo, uno de los habitantes del barrio que ayudó en la búsqueda.

A varios minutos de allí, en medio de los escombros del edificio Villa 13, en el centro de la ciudad, en donde...

Andrés Mauricio Díaz Páez

Por Andrés Mauricio Díaz Páez

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
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