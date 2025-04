¿Qué hacer si se vacunó contra la fiebre amarilla, pero no aparece en el carné digital?

Si un usuario cuenta con su carné físico, pero no aparece en la plataforma, puede acercarse a un punto de vacunación para que allí se realice el registro. Foto: El Espectador - José Vargas

Hace una semana, el Ministerio de Salud dio a conocer la resolución con la cual se declaró la emergencia sanitaria en Colombia debido al aumento de casos de fiebre amarilla detectados en el país. El acto administrativo definió una serie de medidas para la prevención y control del virus, entre ellas la intensificación de la vacunación.

En ese sentido, el pasado miércoles 23 de abril, el ministerio también habilitó una plataforma, en el portal MiVacuna, para que quienes hayan recibido la dosis contra la fiebre amarilla puedan descargar un certificado que muestra cuándo y dónde se la aplicaron.

Las encargadas de registrar la información son las IPS que aplican la vacuna. Por esa razón, la plataforma se actualizará cada 24 o 48 horas, luego de que se llenen los datos por parte de estas entidades. Obtener el carné digital es muy sencillo: únicamente debe entrar a este enlace y diligenciar las casillas con los datos personales.

Sin embargo, el Minsalud confirmó que únicamente se podrá consultar la información de dosis aplicadas a partir de 2013. ¿Qué hacer, entonces, si una persona ya fue vacunada, pero no aparece en el registro?

Primero, si un usuario cuenta con su carné físico, pero no aparece en la plataforma, puede acercarse a un punto de vacunación para que allí se realice el registro de la dosis y se actualice el respectivo documento. Ahora bien, la situación cambia si ha perdido el carné.

Recientemente, en entrevista con El Espectador, el jefe de cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que “muchos colombianos que han viajado seguramente cuentan con esta vacuna, que, recordemos, es válida de por vida. A veces las personas se ven obligadas a vacunarse nuevamente porque perdieron el carné o no aparece en la página web”.

No obstante, el ministro aclaró que si alguien tiene certeza de que ya fue vacunado, no necesita una nueva dosis. El Minsalud, dijo Jaramillo, se encuentra elaborando un certificado para que, en esos casos puntuales, el ciudadano pueda firmar una “declaración de antecedente vacunal”, es decir que de fe de que ha recibido la dosis con anterioridad y asume la responsabilidad frente a cualquier eventualidad que ocurra. Hasta ahora, no se han suministrado más detalles al respecto, por lo que es importante permanecer atento a los canales del ministerio.

