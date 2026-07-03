Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Qué hay de cierto en que los medicamentos para adelgazar también alargan la vida?

Uno de los primeros estudios sobre si medicamentos como Ozempic podrían ayudar a vivir más tiempo encontró indicios de que, en algunos casos, ralentizan el envejecimiento biológico. Aun así, los expertos nos recomiendan usarlos por fuera de las indicaciones de la ficha técnica.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Dana G. Smith / The New York Times
03 de julio de 2026 - 10:52 p. m.
Algunos resultados de estudios científicos suenan prometedores, pero los investigadores dicen que hay una salvedad importante: actualmente hay pocos o ningún dato sobre si estos medicamentos beneficiarán a las personas que gozan de buena salud metabólica. / Indranil MUKHERJEE - AFP.
Algunos resultados de estudios científicos suenan prometedores, pero los investigadores dicen que hay una salvedad importante: actualmente hay pocos o ningún dato sobre si estos medicamentos beneficiarán a las personas que gozan de buena salud metabólica. / Indranil MUKHERJEE - AFP.
Foto: AFP - INDRANIL MUKHERJEE

Dos de las tendencias más populares en el ámbito de la salud —la medicina de la longevidad y los medicamentos para adelgazar— están convergiendo.

Desde hace varios años, los biohackers y los investigadores del envejecimiento han barajado la teoría de que los medicamentos GLP-1, como Ozempic o Zepbound, podrían ayudar a las personas a vivir más tiempo. Las farmacias en internet ya comercializan versiones personalizadas de estos fármacos con el supuesto objetivo de prolongar

Por Dana G. Smith / The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Medicamentos

Longevidad

GLP-1

Ozempic

Adelgazar

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.