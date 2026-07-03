¿Qué hay de cierto en que los medicamentos para adelgazar también alargan la vida?

Algunos resultados de estudios científicos suenan prometedores, pero los investigadores dicen que hay una salvedad importante: actualmente hay pocos o ningún dato sobre si estos medicamentos beneficiarán a las personas que gozan de buena salud metabólica. / Indranil MUKHERJEE - AFP. Foto: AFP - INDRANIL MUKHERJEE

Dos de las tendencias más populares en el ámbito de la salud —la medicina de la longevidad y los medicamentos para adelgazar— están convergiendo.

Desde hace varios años, los biohackers y los investigadores del envejecimiento han barajado la teoría de que los medicamentos GLP-1, como Ozempic o Zepbound, podrían ayudar a las personas a vivir más tiempo. Las farmacias en internet ya comercializan versiones personalizadas de estos fármacos con el supuesto objetivo de prolongar