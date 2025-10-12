¿Qué medicamentos cubre la EPS? Esta es lista completa del Plan de Beneficios

Así se promueve el uso responsable de medicamentos con enfoque interdisciplinario Foto: pIXABAY

Una de las preguntas más usuales que se hace un paciente cuando le recetan un medicamento, tras una consulta con un especialista ,es si tiene derecho a que ese fármaco se lo dé la EPS. O, en otras palabras, si hace parte de la lista de Plan de Beneficios en Salud (llamado, antiguamente, POS).

Aunque es probable que en algunos casos haya dificultades con la dispensación de medicinas (especialmente, en los últimos años), en Colombia hay un listado bastante grande de fármacos y tratamientos a los cuales tiene derecho un usuario de una EPS. No importa (en teoría) si pertenece a régimen subsidiado o al régimen contributivo.

De hecho, a diferencia de otros sistemas de salud, el colombiano se caracteriza por brindar una amplia diversidad de medicamentos, sin que eso signifique una carga económica muy grande para los usuarios. Durante años, eso les ha evitado sacar más dinero de su bolsillo del que deben poner pacientes de otros sistemas sanitarios.

Ese listado de medicinas, servicios y otra tecnologías en salud, se suele actualizar año tras año. Es una tarea que recae en el Ministerio de Salud, que publica una resolución con todos esos tratamientos que, para ser un poco más técnicos, son financiados con recursos de la UPC, es decir, ese dinero que el Estado le desembolsa anualmente a las EPS por cada afiliado.

En ese listado hay desde acetaminofén hasta medicamentos para el cáncer o para enfermedades autoinmunes. La siguiente es la resolución donde los puede consultar.

Si quiere detallar esa resolución y sus anexos, puede ingresar a este enlace. En la parte derecha debe ingresar a “Tecnologías en salud financiadas con la UPC”.

Otros medicamentos que no son cubiertos con la UPC

En ese listado, por supuesto, no están todos los medicamentos. Especialmente, los de más alto costo, como algunos oncológicos o los que requieren pacientes con enfermedades huérfanas.

¿Quiere decir eso que no son cubiertos por el sistema de salud? No. Hay muchas tecnologías que se cubren con una “bolsa” de dinero diferente a la de la UPC. Hoy se financian con los llamados “presupuestos máximos”, que es un monto que la Adres (el “banco de la salud”) le gira a las EPS para que den a sus usuarios esos tratamientos, tras una evaluación de la empresa.

Sin embargo, pese a que la lista de procedimientos y medicamentos a los que puede acceder un usuario del sistema de salud es amplia, hay varios que la UPC no financia. La lista de esas “exclusiones” incluye varias cirugías con fines estéticos o terapias que no tienen un sustento científico como la aromaterapia.

Ese listado lo puede consultar en la siguiente resolución:

