¿Qué sigue para la reforma a la salud en el Congreso?

Finalmente, y si después de todo este proceso, el articulado de la reforma logra la aprobación final de la plenaria, le restarán aún dos debates: uno en la Comisión Séptima del Senado y otro en esa plenaria. Foto: Óscar Pérez

Este martes el Gobierno logró que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobara el informe positivo de la segunda ponencia de la reforma a la salud. Con más de 90 votos a favor, los representantes decidieron abrir la discusión de artículo por artículo, lo que encamina el proyecto a su aprobación en segundo debate.

Sin embargo, durante esta sesión también se esperaba que la plenaria votara la conformación de la comisión accidental que deberá discutir los artículos en los que los congresistas no se ponen de acuerdo. Eso no sucedió. “Esto me deja estupefacta”, señaló Catherine Juvinao, de la Alianza Verde. Juvinao criticó que aunque el presidente de la Cámara, Andrés Calle, y congresistas de la bancada oficialista se comprometieron a conformar la comisión inmediatamente después de votada la ponencia, eso no haya pasado.

Puede ver: Reforma a la salud del Gobierno consigue un nuevo triunfo clave en el Congreso

“No puede ser que la palabra no tenga valor”, agregó la representante. En respuesta a ese pronunciamiento, Calle reafirmó que “nada se va a votar de la reforma a la salud mientras no se tenga el informe” de dicha comisión. La conformación de este escenario, agregó después, se informará vía resolución.

Durante el debate, los congresistas de la oposición le pidieron a Calle en reiteradas ocasiones votar primero la conformación de la comisión accidental. Este espacio, en donde tendrán asiento representantes de todos los partidos políticos, deberá tener un tiempo límite de trabajo en el que tendrá que construir un informe de la reforma que deberá ser presentado a la plenaria, que lo deberá votar positiva o negativamente.

Esta comisión fue una propuesta de Julia Miranda aprobada por unanimidad y en la que los partidos pretenden acordar aquellos puntos que aún generan desencuentros. Se sabe, por ejemplo, que hay más de 300 proposiciones a los artículos de la ponencia que hoy fue aprobada. Sin embargo, los congresistas no se ponen de acuerdo respecto al fondo de esta comisión: mientras unos señalan que su función no puede reemplazar a la plenaria y a la de la Comisión Séptima (en donde se construyó el texto) y debe solamente discutir un número concreto de artículos, otro sector político pretende que la discusión sea más amplia.

Puede ver: ¿Está afiliado a Famisanar? Esto es lo que debe saber sobre la intervención a su EPS

Hasta esta hora, y si bien se sabe que allí tendrá asiento todos los partidos, no se conocen los nombres de sus representantes. Finalmente, y si después de todo este proceso el articulado logra la aprobación de la plenaria, le restarán aún dos debates: uno en la Comisión Séptima del Senado y otro en esa plenaria.