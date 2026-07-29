¿Quién cuida a quienes cuidan? La realidad de las que acompañan a familiares con demencia
Cuidar a una persona con demencia puede convertirse en una jornada de tiempo completo. Durante un año, investigadoras de la Universidad de los Andes trabajaron con mujeres cuidadoras en las localidades de Ciudad Bolívar, Santa Fe y La Candelaria, en Bogotá, y encontraron que muchas han dejado de lado su propia salud, su trabajo y su bienestar para asumir esa responsabilidad.
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