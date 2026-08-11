Quién es Marcela Brun Vergara, la nueva viceministra de Protección Social del país

Desde octubre de 2024 se desempeñaba como gerente general de Capital Salud EPS. Foto: Cortesía

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El Ministerio de Salud tiene nueva viceministra de Protección Social. Se trata de Marcela Brun Vergara, economista con experiencia en la administración de los recursos del sistema de salud, la regulación del aseguramiento y la sostenibilidad financiera del sector. Su llegada fue anunciada por la ministra de salud, Ana María Vesga, quien aseguró que el nombramiento hace parte del propósito “de recuperar las capacidades técnicas de la cartera” y convocar a profesionales para la recuperación del sector salud.

Brun Vergara es economista de la Universidad de los Andes, donde también cursó una especialización en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo. Además, tiene una maestría en Economía de la Universidad de Texas en Austin. Su trayectoria ha estado vinculada principalmente con el diseño y la gestión de políticas públicas, especialmente en asuntos económicos y financieros relacionados con la seguridad social y el sistema de salud.

Una de sus experiencias más importantes fue precisamente en el Ministerio de Salud. Entre abril de 2021 y octubre de 2022 se desempeñó como directora de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, una dependencia relacionada con asuntos centrales para el funcionamiento financiero del sistema. Allí estuvo vinculada a la regulación de beneficios y a los análisis de costos y tarifas del aseguramiento.

Pero su relación con el sistema de salud viene de años atrás. Entre mayo de 2015 y julio de 2016 fue coordinadora de Sostenibilidad Financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Ministerio de Salud. Antes de eso también pasó por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde durante cerca de cuatro años trabajó como asesora de la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social y posteriormente de la Dirección de Política Macroeconómica y Fiscal. Otro de los capítulos centrales de su trayectoria fue la Administradora de la ADRES, el conocido como “banco de la salud”. Allí fue subdirectora entre agosto y noviembre de 2017 y posteriormente directora de Gestión de los Recursos Financieros de la Salud, cargo que ocupó entre noviembre de 2017 y abril de 2020.

Su experiencia más reciente también ha estado relacionada directamente con el aseguramiento. Desde octubre de 2024 se desempeñaba como gerente general de Capital Salud EPS. Antes, entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, fue gerente de Planeación de la Unidad de Salud de Compensar. En 2023 también ocupó durante algunos meses el cargo de líder del equipo de Business Intelligence de Méderi.

A su trayectoria en el sector público y privado se suma su experiencia académica. Fue secretaria general de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes entre 2020 y 2021 y actualmente figura como docente de esa institución. El nombramiento se conoce en un momento en el que las discusiones sobre los recursos que requiere el sistema de salud, la financiación del aseguramiento y la situación de las EPS ocupan un lugar central en la agenda del sector.

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