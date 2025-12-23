Logo El Espectador
Salud
El anuncio de Minsalud del reajuste de la UPC de 2024 se frustró a última hora: ¿qué pasó?

El Ministerio de Salud iba a anunciar el reajuste de la UPC de 2024, en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, pero la noticia no se pudo desarrollar. El ministro sigue en desacato a las ordenes que ha dado la Corte Constitucional.

Redacción Salud
23 de diciembre de 2025 - 05:19 p. m.
La decisión de Minsalud se espera en cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional el 23 de enero de 2025.
Foto: Óscar Pérez

En una reunión encabezada por la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, el Ministerio de Salud tenía previsto anunciar este martes el reajuste de la UPC de 2024. Sin embargo, la presentación no se concretó por falta de quórum en la mesa de actores. Se trata de una decisión clave de la cartera dirigida por Guillermo Alfonso Jaramillo, llamada a traducirse en un aumento de recursos para un sistema de salud que tiene dificultades financieras.

Minsalud volverá a intentarlo el próximo 30 de...

Por Redacción Salud

