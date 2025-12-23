El anuncio de Minsalud del reajuste de la UPC de 2024 se frustró a última hora: ¿qué pasó?

La decisión de Minsalud se espera en cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional el 23 de enero de 2025. Foto: Óscar Pérez

En una reunión encabezada por la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, el Ministerio de Salud tenía previsto anunciar este martes el reajuste de la UPC de 2024. Sin embargo, la presentación no se concretó por falta de quórum en la mesa de actores. Se trata de una decisión clave de la cartera dirigida por Guillermo Alfonso Jaramillo, llamada a traducirse en un aumento de recursos para un sistema de salud que tiene dificultades financieras.

Minsalud volverá a intentarlo el próximo 30 de...