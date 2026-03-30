¿Realmente podrían los nuevos análisis de sangre predecir si padecerás Alzheimer?

Imagen de referencia que muestra investigadores del Florida International University en Miami señalando biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

¿Podría un simple análisis de sangre predecir tu riesgo de padecer demencia años, o incluso décadas, antes de que experimentes pérdida de memoria?

Esa es la promesa potencial de una nueva clase de pruebas de biomarcadores. Dos de ellas fueron aprobadas el año pasado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (la FDA) para ayudar a diagnosticar a las personas con enfermedad de Alzheimer si presentan síntomas de demencia. Los científicos estudian ahora si este tipo de pruebas pueden identificar también a las personas con...