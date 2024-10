Reforma a la salud: asociaciones médicas insisten en que sus propuestas sean consideradas en debate

De acuerdo con el grupo de “Acuerdos Fundamentales” su proyecto no fue tenido en cuenta durante las mesas técnicas de la reforma a la salud que adelantó el Gobierno Nacional con diversos actores. Foto: El Espectador - José Vargas

Las 21 organizaciones médicas y de profesionales de salud que conforman el grupo de “Acuerdos Fundamentales” solicitaron a los ponentes de la reforma a la salud que impulsa el Gobierno Nacional acumular a esta el proyecto de ley construido por las asociaciones para que sus propuestas sean tenidas en cuenta en el debate en el Congreso de la República.

“Insistimos en que además de acumular los proyectos y, así el Congreso de la República y la opinión pública conocerán la propuesta que 21 de las organizaciones más representativas de médicos y profesionales de la salud presentaron para su consideración de tener el mejor sistema de salud posible, a la luz de la Ley Estatuaria”, indicaron las asociaciones médicas, a través de un comunicado.

Urge que coordinadores ponentes de reforma a salud acumulen PL 135 de 2024 al PL 315 de Gobierno Nal. HR Maria E Lopera, @ AQuevedo, @camiloeavila @AlfreMondragon y a toda la @CamaraColombia solicitamos que acumulen y estudien PL 135 de organizaciones medicas y de profesionales pic.twitter.com/vqdE7IAjOY — Colegio Médico CB (@ColegioMedicoCB) October 15, 2024

Vale señalar que la acumulación de proyectos significa que los proyectos de ley no serán debatidos individuales, sino que se expondrán de manera paralela y en su conjunto, con el objetivo de acelerar la discusión de las iniciativas y, al tiempo, tener una mayor diversidad de propuestas.

De acuerdo con el grupo de “Acuerdos Fundamentales” su proyecto no fue tenido en cuenta durante las mesas técnicas de la reforma a la salud que adelantó el Gobierno Nacional con diversos actores, y además el proyecto de ley que construyeron la asociaciones con la bancada de “independientes” de Congreso no fue radicado a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para su discusión.

Este fue el balance de las mesas técnicas

El pasado miércoles 9 de octubre concluyó la mesa técnica de la reforma a la salud que convocó el Ministerio del Interior para acordar la ponencia del proyecto que deberá ser presentada en los próximos días. “Hay un consenso en cuanto a la necesidad y la urgencia de definir ya una hoja de ruta para el Sistema de Salud. Reiterarle a todos los actores nuestro compromiso con esta Mesa Técnica para conversar, concertar y hacer los cambios necesarios para presentar la reforma”, señaló Juan Fernando Cristo, ministro del Interior.

Sin embargo, no todos son tan optimistas. Un día después de las reuniones se conoció una carta firmada por varias de las personas que participaron de esas mesas. “El diálogo ha sido cordial, pero aún hay importantes diferencias. La reforma, como está planteada, no atiende los problemas de la coyuntura del sistema de salud y pone en riesgo: i) la protección individual al derecho a la salud y la protección al bolsillo de los hogares colombianos, ii) la integralidad de la atención y iii) la claridad sobre la responsabilidad y la sostenibilidad financiera del sistema”, señalan en uno de sus apuntes. “Esta apertura a escuchar más actores no ha significado consensos frente a las propuestas más estructurales del proyecto de ley”, concluyen.

Los firmantes son representantes de organizaciones relacionadas con el sector salud y empresarial. Entre ellos, se encuentran Álvaro Enrique Molina Quiñonez, coordinador Nacional de Asociaciones de Usuarios; Álvaro Puerto Valencia, presidente de SIES Salud IPS; Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI; Anwar Rodríguez, vicepresidente de Salud de ANDI; Augusto Galán, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud; María Clara Escobar, presidenta ejecutiva de AFIDRO; Patricia Guzmán, gerente de salud en ASOCAJAS, y Santiago Marroquín, vicepresidente ejecutivo de AMCHAM.

A pesar de que tanto Cristo como el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han señalado que la mesa serviría como escenario de acuerdo a la ponencia, los firmantes de este comunicando creen que “la metodología utilizada en esta Mesa Técnica no busca construir colectivamente el texto de la ponencia que será presentada a los demás integrantes de la Comisión 7ª”. La elaboración de dicho documento, agregan, sigue siendo “responsabilidad y prerrogativa de los ponentes. Confiamos en que las preocupaciones, observaciones y propuestas que hemos presentado ante la Mesa Técnica contribuyan a establecer la mejor reforma que requiere el sistema de salud”.

Por su parte, Acemi, el principal gremio de las EPS del régimen contributivo, indicó que el propósito de las mesas no era conciliar o redactar un nuevo proyecto, sino escucharnos mutuamente, y ese objetivo se ha cumplido”, afirmó la entidad en un reciente comunicado de prensa.

“Agradecemos al Congreso y al Gobierno este esfuerzo de diálogo y acercamiento que demuestra que es el camino que requieren las grandes reformas del país”, se puede leer en otro aparte. Acemi aprovechó para destacar varios puntos que, en su opinión, son claves en la discusión de la reforma. En primer lugar, subrayó la necesidad de definir claramente los roles de cada actor en el sistema, como las Gestoras (en lo que se convertirían las EPS), los Centros de Atención Primaria (CAP), las entidades territoriales y la ADRES.

“El rol de agencia y representación del afiliado aparece distribuido entre varios actores sin un responsable visible y definido que responda por ellos. Tampoco es claro quién y cómo se gestiona el riesgo financiero del sistema para asegurar la protección individual de cada ciudadano para su atención en salud”, dice Acemi.

Otro aspecto crucial, continúa Acemi, es el fortalecimiento de la atención primaria en salud, que en opinión de este gremio debe ser una prioridad, pero sin comprometer la financiación de la mediana y alta complejidad, donde se concentra el mayor gasto en salud. Destacó la importancia de que todos los actores del sistema se comprometan con recursos adecuados para evitar desfinanciaciones en los niveles complementarios. Finalmente, señaló que la transición hacia el nuevo sistema debe asegurar la continuidad de la atención a los usuarios sin generar interrupciones. Esto implica una coordinación efectiva entre los distintos niveles de atención y una clara planificación en la ley para evitar problemas durante el ajuste.

Por su parte, el pasado 4 de octubre se conoció otra carta en la que importantes entidades y organizaciones como AFIDRO, ASCIF (Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica), el Comité de Gestores Farmacéuticos de FENALCO, Pacientes Colombia y la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER) lamentaron no haber sido tenidos en cuenta en la mesa, a pesar de haber mostrado su disposición a participar. “Somos actores relevantes en el sistema de salud, desde los ámbitos de la producción, importación, gestión de medicamentos y como la representación de la voz de los pacientes”, defendían en esa carta.

Finalmente, en esta nueva comunicación, los firmantes reafirman “la solicitud de solucionar la crisis financiera actual del sistema de salud que requiere el pago de la deuda atrasada que el gobierno mantiene sobre los presupuestos máximos, además de corregir el déficit presupuestal de la UPC en el presente año. Esta última demanda, además de una respuesta del Estado que asegure su correcta financiación hacia futuro, como herramienta que le garantice a la población la protección individual del seguro de salud”.

Se espera que en los próximos días, el Gobierno Nacional presente la ponencia de su proyecto tras varias mesas técnicas con actores del sistema.

