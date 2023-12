Reforma a la salud: discuten facultades extraordinarias al presidente Petro

El debate de este lunes, con el ministro Luis Fernando Velasco (a la derecha y de pie). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los congresistas retoman el debate después de que este lunes la discusión se haya visto interrumpida debido al artículo 42, que generó controversia sobre la elección de directores de hospitales públicos. Originalmente, se requerían ciertos criterios para los directores, pero una proposición eliminó estos requisitos. El Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sorprendió al pedir una nueva redacción del artículo, alegando que la elección debe incluir criterios de mérito sin quitar la facultad de decisión a gobernadores y alcaldes.

El presidente de la plenaria, Andrés Calle, informó que aún no hay acuerdo para votar el artículo 42 alrededor de la elección de gerentes de hospitales públicos (que explicamos aquí) e informó que el debate entonces continuará con los artículos 122, 123 y 128. En estos hay temas clave para el Gobierno.

Todos hacen parte del título de disposiciones generales de la reforma. El 122 versa sobre la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Aquí se señala que el proyecto garantizará “los derechos fundamentales a la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas, en lo que respecta a las medidas relacionadas con el derecho fundamental a la salud, el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI)”.

Es decir, el Gobierno los consultará antes de tomar cualquier decisión que implique, por ejemplo, la organización, administración, consolidación, financiación y gestión del sistema de salud indígena, también los mecanismos de implementación, seguimiento, evaluación y control y los mecanismos de transición necesarios para la implementación del proceso de reorganización en el marco de sus estructuras, entre otras cosas.

El 123 garantiza la misma consulta y consentimiento libre, pero ahora para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y del Pueblo Rrom.

Finalmente, el artículo 128 es muy clave para el Gobierno. Aquí se le dan facultades extraordinarias al presidente por el término de seis meses para “dictar las disposiciones y realizar las operaciones presupuestales que se requiera para capitalizar a la Nueva EPS en el periodo de transición, así como dictar las disposiciones orgánicas que corresponda para su adecuada operación”. Hay que recordar que la reforma le da nuevas responsabilidades a Nueva EPS, señalando que esta acogerá los usuarios en donde no queden EPS.

“Se está planteando que el presidente tenga esas facultades para capitalizar Nueva EPS. Nosotros vaticinamos que va a ser una situación critica la que vivirá esa EPS, no va a dar abasto”, señaló Andrés Forero, del CD.

Una proposición no avalada de la congresista Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, indica que debido a ese papel preponderante de Nueva EPS, esa capitalización (que no es más que la inyección de recursos) deberá ser presentado al Congreso a través de un proyecto de ley “para que la discusión no se salte al Congreso”. Este artículo necesita, para pasar, mayorías absolutas, es decir, mínimo unos 94 votos.

Nuevamente, y como ha sido usual, las bancadas de oposición como Centro Democrático y Cambio radical anuncian que se retiran del recinto en los momentos de votación.

Con más de 70 votos, la plenaria de la Cámara negó la proposición del Centro Democrático (CD) de aplazar el debate. “Esta es quizá la última vez en que esta cámara discutirá este tema”, dijo Andrés Forero, del CD.

La Comisión de Ética se reunió este martes para discutir la recusación a un grupo de congresistas del partido Conservador por supuesto conflicto de interés respecto a la discusión de la reforma a la salud. Una vez recibido el caso, la comisión analizó si la recusación cumplía los requisitos de ley y concluyó que en este caso no sucedía. La comisión negó la recusación y los congresistas conservadores podrán participar del debate.

La plenaria negó el cambio de orden del día, propuesto por la oposición, que pedía discutir otros proyectos antes de llegar a la reforma a la salud. En contraste, las mayorías aprobaron el orden del día tal cual.