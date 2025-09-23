Última jugada por la reforma a la salud: la oposición saca su as bajo la manga

El debate reinicia en la Comisión Séptima del Senado, donde el proyecto ya se hundió en 2024. / Archivo El Espectador.
Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado
Comenzó lo que será el último intento de reformar el sistema de salud en esta administración. Con el Gobierno de Gustavo Petro entrando en su año final, ya no habrá margen para reiniciar un trámite tan complejo si la Comisión Séptima del Senado decide archivar, una vez más, el proyecto. O la reforma logra superar el examen en el Congreso o se hunde definitivamente. “La reforma a la salud está radicada en la Comisión Séptima del Senado desde el 2 de abril y aún no inicia su debate. El pueblo colombiano exige un cambio en el sistema de salud....
Conoce más