Salud
Última jugada por la reforma a la salud: la oposición saca su as bajo la manga

Tres senadoras críticas de la reforma a la salud propuesta por el gobierno, presentaron una ponencia alternativa. El Gobierno ya la rechazó: “No sirve”, dijo el presidente Gustavo Petro.

Juan Diego Quiceno
24 de septiembre de 2025 - 12:00 a. m.
El debate reinicia en la Comisión Séptima del Senado, donde el proyecto ya se hundió en 2024. / Archivo El Espectador.
Foto: Mauricio Alvarado / El...

Comenzó lo que será el último intento de reformar el sistema de salud en esta administración. Con el Gobierno de Gustavo Petro entrando en su año final, ya no habrá margen para reiniciar un trámite tan complejo si la Comisión Séptima del Senado decide archivar, una vez más, el proyecto. O la reforma logra superar el examen en el Congreso o se hunde definitivamente. “La reforma a la salud está radicada en la Comisión Séptima del Senado desde el 2 de abril y aún no inicia su debate. El pueblo colombiano exige un cambio en el sistema de salud....

Juan Diego Quiceno

Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
Juanes(dt6mz)Hace 25 minutos
Si la reforma propuesta por el gobierno genera dudas, esta "contrareforma" es un intento burdo de decirle a la sociedad: "¡Miren, si queremos cambiar las cosas!", cuando literal nos cambian el perro, pero no la raza.
