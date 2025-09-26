Logo El Espectador
Salud
Reforma a la salud: Norma Hurtado responde a críticas sobre su propuesta alternativa

La senadora del partido de La U, Norma Hurtado, junto a dos colegas, presentó una propuesta alternativa de reforma al sistema de salud, que defiende un modelo mixto y plantea cambios en la gestión de recursos y EPS frente al proyecto del Gobierno. En esta entrevista, responde a las críticas que ha generado su proyecto.

Juan Diego Quiceno
26 de septiembre de 2025 - 01:30 p. m.
Norma Hurtado, senadora del Partido de la U.
Foto: Senado

Norma Hurtado, senadora del Partido de La U, es una de las congresistas con mayor trayectoria, interés y experiencia en el estudio del sistema de salud en Colombia. A lo largo de los intensos debates que han generado los intentos del Gobierno de Gustavo Petro por reformar el sector, Hurtado se ha destacado como una de las voces más críticas, señalando lo que en su opinión es la improvisación y la falta de recursos para cumplir lo prometido. Ha insistido, una y otra vez, en que las propuestas del Ejecutivo carecen de un aval fiscal sólido y ha...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
humberto jaramillo(12832)Hace 9 minutos
Mientras no haya un control efectivo sobre los dineros que se le entregan a los dueños de las eps para que con ellos se pague a las ips no se ha hecho nada. Un amigo afirmaba que el negocio de hoy era tener una EPS pues para eso bastaba con tener cédula y un amigo en el gobierno. El problema es que reciben tal cantidad de dinero sin control que con eso compran cualquier revisor fiscal.
