Reforma a la salud: Norma Hurtado responde a críticas sobre su propuesta alternativa

Norma Hurtado, senadora del Partido de la U. Foto: Senado

Norma Hurtado, senadora del Partido de La U, es una de las congresistas con mayor trayectoria, interés y experiencia en el estudio del sistema de salud en Colombia. A lo largo de los intensos debates que han generado los intentos del Gobierno de Gustavo Petro por reformar el sector, Hurtado se ha destacado como una de las voces más críticas, señalando lo que en su opinión es la improvisación y la falta de recursos para cumplir lo prometido. Ha insistido, una y otra vez, en que las propuestas del Ejecutivo carecen de un aval fiscal sólido y ha...