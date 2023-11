Reforma a la salud: plenaria levantó sesión tras aprobar dos nuevos artículos

Plenaria de la Cámara de Representantes. Foto: Ministerio de Salud

Plenaria levanta sesión y cita para miércoles, 15 de noviembre (7:02 p.m.)

Mientras los representantes a la Cámara votaban si se declaraba la sesión permanente (es decir, alargar la sesión más allá de lo establecido para seguir debatiendo), el presidente de la corporación, Andrés Calle, suspendió la votación y levantó la sesión.

En la sesión de este martes (14 de noviembre) solo se aprobaron dos artículos (38 y 47), mientras que se inició con la discusión del sistema público unificado e interoperable de información en salud que quiere crear el gobierno de Gustavo Petro.

Calle convocó la próxima plenaria para este miércoles (15 de noviembre) a las 9:00 a.m. El primer punto del orden del día, será la reforma a la salud. Hasta el momento se han aprobado 82 artículos de la reforma y quedan por discutir otros 61.

Niegan las proposiciones no avaladas sobre artículos 76, 77 y 78 (6:48 p.m.)

Con 79 votos a favor de negar las proposiciones no avaladas, y 18 votos que buscaban aprobarlas, la plenaria de la Cámara de Representantes negó dichas proposiciones sobre los artículos 76, 77 y 78, los tres primeros que se discuten sobre el sistema público unificado e interoperable de información en salud que quiere crear la reforma del gobierno.

Empieza la discusión sobre el sistema de información unificado que busca el gobierno Petro (6:20 p.m.)

Tras dos horas de debate, la plenaria de la Cámara aprobó los primeros dos artículos. Ahora, la discusión se centra en los tres primeros artículos del sistema público unificado e interoperable de información en salud que quiere crear el gobierno Petro (artículos 76, 77 y 78).

Como contamos en este artículo, de todos los logros inconclusos del actual sistema de salud, hay uno del que poco se habla y que la reforma al sistema de salud ha vuelto a poner sobre la mesa: la ausencia de un sistema de información único.

A grandes rasgos, la reforma busca un sistema diseñado para “garantizar la trasparencia y el acceso en línea y tiempo real a la información epidemiológica, clínica, farmacológica, administrativa, de actividades e intervenciones médicas y sanitarias y de todas las transacciones económicas del mismo”.

El gobierno ha señalado que para lograr ese sistema necesita dos años y alrededor de 70.000 millones de pesos. Sin embargo, durante la plenaria que se adelanta, varios congresistas como Andrés Forero, del Centro Democrático, señalaron que, durante la subcomisión creada hace algunas semanas, el Ministerio de Tecnologías de la Información les aseguró que se necesitarían como mínimo 5 años y una inversión base de 500.000 millones de pesos.

Plenaria aprueba los artículos 38 y 47 con modificaciones (6:04 p.m.)

Luego de varias intervenciones que giraron en torno a los artículos 38 (que tiene que ver con la “elaboración y aprobación del presupuesto de las Instituciones de Salud del Estado - ISE”) y el 47 (Plan Nacional de Equipamento en Salud), la plenaria de la Cámara votó dichos artículos con las proposiciones avaladas.

Con 78 votos a favor y 24 en contra, la plenaria de la corporación aprobó ambos artículos como venían desde la ponencia radicada por el gobierno pero con las proposiciones discutidas esta tarde.

La discusión en los próximos minutos se dará alrededor de los artículos 76, 77 y 78, sobre el sistema público unificado e interoperable de información en salud.

¿Cómo se elegirían los directores de las Instituciones de Salud del Estado? (5:10 p.m.)

Tras negar las proposiciones no avaladas, la discusión se centró en las proposiciones avaladas sobre los artículos 38, 42 y 47. Sin embargo, tras una intervención sobre el artículo 42, que define el mecanismo para la elección de los directores de las ISE del país, varias intervenciones se enfocaron en este asunto.

La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, señaló que no entendía cómo los congresistas de gobierno avalaban una proposición sobre este artículo que permitía que los directores de las Instituciones de Salud del Estado fueran elegidos por los alcaldes o gobernadores cada 4 años. “Ministro Velasco, ¿por qué están avalando esta disposición?”, le preguntó Juvinao al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien está presente en el recinto.

La respuesta a Juvinao llegó por parte de Martha Alfonso Jurado, ponente del proyecto. “A mí tampoco me gustó que se hubiera avalado esta proposición”, señaló Jurado, quien a su vez apuntó que la idea de que los directores de las ISE fueran elegidos por los gobiernos territoriales llegó desde el Partido Liberal en un proceso de concertación.

Según Jurado, en la propuesta inicial del gobierno nacional había mayores requisitos para que la elección de los directores de las ISE se hiciera siguiendo un proceso más transparente. La acusación realizada por Jurado fue negada por el representante Octavio Cardona, del partido Liberal, quien aseguró que no fue una propuesta de su colectividad, sino de algunos representantes. Manifestó que votaría de manera negativa a la proposición.

Tras esta discusión, el presidente de la corporación, Andrés Calle, anunció que se discutirán primero las proposiciones avaladas de los artículo 38 y 47 y, más adelante, se abordaría de manera exclusiva la discusión sobre el artículo 42.

Plenaria niega las proposiciones no avaladas (4:52 p.m.)

Con 95 votos, la plenaria de la Cámara de Representantes negó la solicitud de votar las diferentes proposiciones no avaladas para los artículos 38, 42 y 47. Con esta decisión, los congresistas deberán decidir ahora si debate o no las proposiciones avaladas a estos mismos artículos.

Cambio Radical se retira y Centro Democrático no votará pero sí discutirá (4:45 p.m.)

Mientras se daba lectura a las proposiciones no avaladas sobre los artículos 38, 42 y 47, los representantes de Cambio Radical anunciaron que se retiraban de la plenaria, pues “este no es el procedimiento para aprobar la reforma”. Aseguraron que también lo hacían, pues todavía no se conoce el concepto fiscal del proyecto del gobierno, que debe ser emitido por el Ministerio de Hacienda y que, desde hace meses, viene siendo pedido por varios congresistas de la oposición.

Por su parte, Andrés Forero, del Centro Democrático, señaló que su partido discutirá el contenido de la reforma pero que, al momento de votar, se retirarán del recinto.

Debate se retoma considerando proposiciones sobre tres artículos (4:20 p.m.)

Luego de que la plenaria decidiera retomar el segundo debate de la reforma a la salud, la mesa directiva señaló que la discusión iniciara debatiendo varias proposiciones no avaladas a tres artículos del proyecto de ley.

El primer grupo de proposiciones no avaladas se refieren al artículo 38 que tiene que ver con la “elaboración y aprobación del presupuesto de las Instituciones de Salud del Estado - ISE”. Una segunda serie de proposiciones estaban dirigidas al artículo 42, que definía el mecanismo para la elección de los directores de las ISE del país.

Por último, un tercer bloque de proposiciones no avaladas se refería al artículo 47, que se refiere al Plan Nacional de Equipamento en Salud. La plenaria de la Cámara deberá definir si discute estas propuestas o no.

Plenaria decide continuar con el debate (4:15 p.m.)

Tras varias intervenciones que apoyaban y se oponían a la proposición de aplazar el segundo debate de la reforma a la salud, la plenaria de la Cámara de Representantes decidió con 85 votos en contra y 58 a favor de la propuesta, continuar con la discusión del proyecto de ley.

Mientras plenaria decide si debatir o no la reforma, piden desalojar barras (3:40 p.m.)

Para las 2:00 p.m. de este martes (14 de noviembre) estaba citada la plenaria de la Cámara de Representantes para continuar con el segundo debate del proyecto del gobierno que busca reformar el sistema de salud en Colombia.

La plenaria solo empezó hasta pasadas las 3:00 p.m. pues inicialmente no se contaba con el quórum decisorio para iniciar la discusión. Una hora después de convocarse la plenaria, la mayoría de representantes presentes aprobaron el orden del día que, en su primer punto, tiene el segundo debate del proyecto de ley

Sin embargo, antes de iniciar con la discusión del proyecto del gobierno, varios congresistas, entre los cuales se encuentra Andrés Forero, del Centro Democrático, radicaron una proposición para posponer el debate del proyecto de ley.

Mientras representantes de varias orillas políticas intervenían para respaldar u oponerse a la proposición de aplazar el debate, el presidente de la corporación, Andrés Calle, solicitó la presencia de la fuerza pública para que retiraran a las personas que se encontraban en las barras pues gritaban mientras algunos congresistas hablaban.

Calle se dirigió a algunas personas que se encontraban en las barras del recinto gritando: “A los de las barras, ustedes son bienvenidos pero les pedimos calma, este escenario tiene que tener tranquilidad para debatir un proyecto tan importante”.

Si bien el presidente de la Cámara hizo reiterados llamados de atención a las personas que se encontraban en las barras, justo después de una intervención de la representante Julia Miranda, que fue interrumpida en varios momentos, Calle solicitó que la seguridad del Congreso desalojara las barras.

¿En qué va el debate de la reforma a la salud?

Antes de que inicie la plenaria de este martes (14 de noviembre), le contamos qué ha pasado las últimas semanas con el debate de la reforma a la salud y en qué estado se encuentra.

La semana pasada, luego de un primer aplazamiento del debate el 1 de noviembre, se discutieron y aprobaron 10 artículos más del proyecto. Antes del parón por elecciones regionales ya habían sido aprobados 70 artículos, que corresponden al 49 % de la reforma.

Sin embargo, los 63 artículos pendientes por debatir son aquellos que han generado mayor resistencia entre la oposición y los partidos que en principio se declararon de Gobierno. La transformación de las EPS, el rol de la Adres (el banco de la salud), la financiación de la reforma y el tiempo de transición al que sería el nuevo sistema de salud son algunos de los puntos más complejos.