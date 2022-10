Regular el cannabis: que no se nos escape la discusión sobre salud pública

El documento recién aprobado en segundo debate, de ponencia del congresista Juan Carlos Losada, decreta que la prohibición “no aplicará para el porte, producción, distribución, venta y consumo del cannabis y sus derivados por parte de mayores de edad”

Esta semana fue aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que pretende eliminar la prohibición de consumo de cannabis en personas mayores de edad en Colombia. En la discusión hubo un momento particular que se hizo viral horas después en el que el congresista Daniel Carvalho señaló que fumaba marihuana hace 25 años: “¿Piensa usted que soy un enfermo? La semana pasada me hice 18 exámenes médicos. El doctor los revisó y me dijo que estaba muy bien, que tenía que bajarle a la sal, al azúcar, al café y al cigarrillo. Yo le pregunté: ¿y la marihuana? Y me dijo: tranquilo”.