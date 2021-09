Reino Unido anuncia el primer ensayo de un test de sangre que detecta el cáncer

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) anunció que lanzará la prueba más grande del mundo para un nuevo análisis de sangre que podría detectar más de 50 tipos de cáncer antes de que aparezcan los síntomas.

A las primeras personas que participen se les tomarán muestras de sangre en clínicas móviles de análisis en parques comerciales y otros lugares convenientes de la comunidad.

El análisis de sangre Galleri, desarrollado por la empresa GRAIL, tiene como objetivo detectar cánceres antes mediante la búsqueda de ADN anormal derramado de las células cancerosas en la sangre.

Hasta ahora, el análisis de sangre solo se ha probado en personas a las que ya se les ha diagnosticado cáncer, pero este estudio verá si puede detectar el cáncer en personas sin síntomas. De acuerdo con la revista Cancer Research, ha habido mucho entusiasmo por la prueba de Galleri, y es obvio ver por qué, pero eso a veces puede dificultar la comprensión de la imagen completa.

La prueba de Galleri es un análisis de sangre que tiene el potencial de detectar múltiples tipos de cáncer. Para ello, busca el ADN que se encuentra en la sangre, llamado ADN libre de células (cfDNA), que es eliminado tanto por las células tumorales como por las células sanas al torrente sanguíneo.

Para detectar únicamente el cfDNA que indica la presencia de cáncer, Galleri utiliza tecnología moderna de secuenciación genética e inteligencia artificial para buscar patrones de cambios químicos en el cfDNA que provienen de las células cancerosas pero que no se encuentran en las células sanas. Galleri solo está disponible en el Reino Unido en entornos de investigación en este momento, porque hay preguntas importantes que deben responderse antes de que se sepa si debe usarse más ampliamente.

Hasta ahora sabemos que la prueba puede detectar 50 tipos diferentes de cáncer con una tasa de falsos positivos del 0,5% (según dice la empresa). Esto significa que en aproximadamente 200 personas examinadas, se esperaría que una persona reciba un resultado positivo cuando no tiene cáncer.

Hasta ahora, el análisis de sangre solo se ha probado en personas a las que ya se les ha diagnosticado cáncer. En este grupo, la prueba detectó con precisión el cáncer en el 51,5% de las personas. Esto da una indicación de la sensibilidad de la prueba. La prueba de Galleri fue capaz de predecir correctamente la ubicación del tumor en el 89% de las veces, lo cual es importante para saber qué pruebas diagnósticas de seguimiento necesita el paciente para confirmar su diagnóstico.

Un desafío clave al que se enfrenta este tipo de prueba es la dificultad para detectar cantidades muy pequeñas de ADN anormal que circula en la sangre. Debido a que la cantidad de cfDNA derivado de tumores tiende a aumentar a medida que el cáncer se vuelve más avanzado, estos tipos de análisis de sangre tienden a ser mejores para detectar la enfermedad en etapas posteriores (lo que en realidad no sería muy útil para el objetivo más grande, que es la detección temprana). Según los resultados informados hasta ahora, la prueba actualmente no es tan buena para detectar el cáncer en etapa 1, donde el cáncer es pequeño y no se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

Sin embargo, el ensayo que anunció el NHS es una oportunidad para probar la prueba en una muestra mucho más grande, con un seguimiento más prolongado de los pacientes que no dan positivo. El ensayo se centrará en si la prueba de Galleri puede detectar de forma precisa y confiable el cáncer en personas de las que no se sospecha que tengan cáncer y si puede detectar el cáncer en etapas más tempranas de lo que hubiera sido el caso.

Inicialmente, el ensayo reclutará a 140.000 personas de entre 50 y 77 años que serán identificadas a través de los registros del NHS e invitadas a participar. Todos los que participen en el ensayo se someterán a análisis de sangre anuales durante 2 años. El ensayo verá si la prueba puede reducir significativamente la cantidad de casos de cáncer diagnosticados tarde en las etapas 3 o 4, en comparación con aquellos cuyas muestras no se analizan. Se espera que los resultados iniciales de este estudio se publiquen en 2023. Si es positivo, el estudio se ampliará para involucrar a alrededor de 1 millón de participantes en 2024 y 2025.