Reino Unido recomienda no vacunar a alérgicos severos con vacuna de Pfizer

Las autoridades sanitarias de Inglaterra recomendaron a quienes tienen un historial clínico de alergias severas abstenerse temporalmente de aplicarse la vacuna de Pfizer-BioNtech contra el Covid-19, luego de que dos miembros del personal sanitario que recibieron su primera dosis el martes desarrollaran reacciones. Ambas personas, al parecer, tenían un historial clínico de reacciones alérgicas graves a fármacos, algunos alimentos u otras vacunas, pero, tras el tratamiento adecuado, ya se encuentran recuperados.

Los reguladores británicos han recomendado este miércoles a los servicios de salud Ingleses no aplicar la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech quienes tengan un historial clínico “significativo” de alergias severas. (Vea: Así fue el “Día V”, primera jornada de vacunación contra el coronavirus en Reino Unido)

En un comunicado, Stephen Powis, Director Nacional del NHS aseguró que “como es común con las nuevas vacunas, la Agencia Reguladora de Productos Medicinales ha aconsejado como precaución que las personas con un historial significativo de reacciones alérgicas no reciban esta vacuna después de que dos personas con un historial de reacciones alérgicas significativas respondieran ayer de manera adversa”. Sin embargo, agregó que “ambos se están recuperando bien”.

La Agencia Reguladora de Productos Medicinales y de Salud (MHRA, por sus siglas en inglés) emitió la advertencia para todas aquellas personas que en el pasado hayan experimentado reacciones alérgicas graves a fármacos, algunos alimentos u otra vacuna. Por su parte, el NHS en Inglaterra precisó que todos los hospitales ingleses que participan en este programa han sido informados y deben tener las instalaciones adecuadas para atender a los afectados en caso de que presenten algún tipo de reacción. (Acá: Margaret Keenan, de 90 años, es la primera persona en el mundo en recibir vacuna de Pfizer contra COVID19)

“Para la población en general, esto no significa que deban estar ansiosos por recibir la vacuna”, aseguró Stephen Evans, profesor de farmacoepidemiología en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, al diario The Wall Street Journal. Explicó que las personas a menudo tienen reacciones alérgicas a algunos alimentos domésticos comunes, medicamentos o productos biológicos, y que las reacciones alérgicas ocurren con una gran cantidad de vacunas, por lo que el incidente no fue inesperado. Sin embargo, recomendó que aquellos que tienen reacciones alérgicas graves y que necesitan llevar un autoinyector (como un EpiPen) harían bien en posponer la vacuna hasta que se aclare el motivo de las reacciones.

Al parecer, los dos sanitarios que presentaron reacciones a la vacuna de Pfizer-BioNTech tienen un historial clínico de alergias severas, pues aunque no se ha podido determinar todavía a qué eran alérgicos, de acuerdo con la información publicada en medios británicos, ambos llevaban consigo autoinyectores de adrenalina para tratar sus alergias. Poco después de ser vacunados, los dos sanitarios sufrieron una “reacción anafiláctica”, pero se recuperaron una vez que recibieron el tratamiento adecuado.

El anuncio de las autoridades sanitarias se da un día después de que cincuenta grandes hospitales empezaran a administrar la vacuna a pacientes y personal de salud en el Reino Unido, en lo que el Gobierno ha denominado el “V-Day” (día de la V o de la vacunación).

Las primeras dosis están destinadas a los mayores de 80 años y empleados del sector sanitario y de hogares de ancianos, aunque los residentes en sí tendrán que esperar a que la logística permita el traslado al lugar de la vacuna en los próximos días.

El Reino Unido tiene comprometidas 40 millones de vacunas, que permitirán inmunizar a 20 millones de personas.