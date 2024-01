Reino Unido toma la decisión de prohibir los vapeadores desechables. ¿Por qué?

Poco a poco hay evidencia que advierte de los posibles riesgos de estos dispositivos. Foto: Cristian Garavito / El... - Cristian Garavito / El Espectado

Los vapeadores desechables, que en Colombia se pueden comprar en cualquier tienda y hasta son promocionados por plataformas como Rappi, serán prohibidos en Reino Unido. La medida se suma a una decisión que ya había tomado el Gobierno de ese país tiempo atrás: no venderlos a menores de edad. (Lea Los jugadores de videojuegos corren el riesgo de tener pérdida de audición)

“Como primer ministro, tengo la obligación tomar las medidas a largo plazo que considere mejor para el país. Por eso he decidido tomar la drástica decisión de prohibir los vapes desechables, responsables del incremento en el número de menores que fuman”, aseguró el primer ministro, Rishi Sunak, de acuerdo con el diario español El País.

Según Sunak, “todavía desconocemos los efectos a largo plazo del vapeo, y la nicotina que contienen estos productos puede ser altamente adictiva. Se ha convertido en un método que puede ser útil para los fumadores que quieren dejar el hábito, pero es inaceptable que se intente promocionar entre los menores”.

Además, Reino Unido pondrá límites a los sabores que puede ofrecer la industria y obligará las compañías a vender esos productos en un diseño mucho más plano y con varias advertencias. Algo parecido a lo que ha sucedido con los cigarrillos convencionales.

Pese a que el debate sobre si prohibir o no este tipo de artefactos es cada vez más intenso en el mundo, en Colombia aún no se ha podido regular ese mercado. Aunque ha habido varios intentos en el Congreso de la República para sacar adelante una ley que permita hacerlo, siempre ha terminado en fracasos.

Pero mientras crece la comercialización, poco a poco surge evidencia que advierte de sus posibles riesgos. En este artículo hicimos una síntesis de las conclusiones a las que han llegado varios de esos estudios y contamos por qué a algunos miembros de la comunidad científica no les suena el enfoque de reducción del daño que promueve organizaciones como Échele Cabeza, ciertos gremios médicos y varias tabacaleras, que ven en los vapeadores su nueva posibilidad de negocio.

En esta revisión sistemática publicada en el The Medical Journal of Australia, por mencionar una más reciente, los autores hallaron “pruebas sólidas de que los jóvenes que nunca fumaron y los no fumadores que usan cigarrillos electrónicos tienen aproximadamente tres veces más probabilidades que los no consumidores de comenzar a fumar tabaco y convertirse en fumadores habituales”.

Una de las preocupaciones de que eso suceda, como indicaba el informe Tobacco, Nicotine, and E-Cigarettes Research Report, del National Institute on Drug Abuse (EE. UU.), es que algunos de los químicos en el líquido de los cigarrillos electrónicos (propilenglicol y glicerol) causan irritación de garganta y tos. Su revisión sugiere que “la exposición al vapor puede estar relacionada con el deterioro de la función pulmonar”.

En su página web, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC), también aclaran que, a pesar de que los investigadores aún están aprendiendo sobre los efectos a largo plazo, hay indicios de que algunos de los ingredientes contenidos en el aerosol de los cigarrillos electrónicos también podrían ser dañinos para los pulmones a largo plazo.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺