Reportan el extraño caso de un hombre que desarrolla raros pelos en su lengua

Imagen referencia - La condición puede ser causada por un efecto secundario raro de los antibióticos, mala higiene bucal, boca seca, fumar o comer una dieta de alimentos blandos. Foto: Pixabay - Pixabay

En la revista The New England Journal of Medicine, un grupo de médicos describió un caso particular. Se trata de un hombre de 64 años que presenta una condición inusual. Su lengua se comenzó a tornar de color verde y empezaron a salirle pelos en ella.

De acuerdo con los médicos, el hombre había empezado a notar una serie de síntomas raros en su lengua, por lo que pidió una cita al médico. Luego de un examen físico, encontraron que su lengua “tenía papilas filiformes alargadas y decoloración verde”.

En el examen, los médicos determinaron que el paciente no presentaba otras lesiones orales o dentales. Por eso, añadieron, se tomó la decisión de realizar un diagnóstico de lengua vellosa. Pero, ¿por qué se presenta esta condición?

En el artículo, los médicos aclaran que esta es una condición inofensiva y bastante común, la cual es provocada por una acumulación de células muertas de la piel en la lengua. Esto provoca que las papilas que recubren la lengua, en donde también se encuentran las papilas gustativas, se alarguen.

“A su vez, las papilas atrapan otras sustancias, como alimentos, bacterias y levaduras. La decoloración suele ser negra, pero puede ser marrón, amarilla o, como en este caso, verde”, anotaron los expertos y señalaron que “afortunadamente, se trata fácilmente”.

Esta condición, contaron en el documento, podría generarse como un efecto secundario raro de los antibióticos, mala higiene bucal, boca seca, fumar o tener una dieta de alimentos blandos que no eliminan la piel muerta de la lengua.

Para este caso puntual, los médicos determinaron que el paciente había dejado de lado unos antibióticos que le habían recetado para tratar una infección dental. Dejó el tratamiento semanas antes del inicio de los síntomas de lengua vellosa.

“Se aconsejó al paciente que se frotara suavemente la lengua con un cepillo de dientes y que dejara de fumar”, señalaron los médicos. Tras seis meses de la primera consulta, los expertos volvieron a revisar al paciente y encontraron que su lengua había vuelto a su apariencia normal, aunque el hombre seguía fumando.

