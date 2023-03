“Retiraremos la reforma a la salud si no se mantienen las bases”: ministra Corcho

La ministra Carolina Corcho durante la radicación de la reforma a la salud. Foto: Óscar Pérez

Con el objetivo de seguir discutiendo los puntos clave de la reforma a la salud, que se radicó en el Congreso el 13 de febrero, se realizó en la mañana de este lunes el foro ‘¿Cuál es la mejor reforma?’, organizado por la Asociación Nacional de Industriales (Andi). Durante el conversatorio participaron el director de esta entidad, Bruce Mac Master; la vicepresidenta de Salud de la Andi, Ana María Vesga; y la ministra de Salud, Carolina Corcho. (Lea: ¿Cómo se embolata una reforma a la salud entre tantos intereses?)

La charla comenzó con una inquietud que ha rondado en torno a la reforma y es sobre los riesgos que puede presentar el sistema de salud, ya que, las funciones que realizan las EPS, ahora tendrían una intermediación financiera.

Ante la pregunta, la ministra señaló que en la actualidad “existen cinco propuestas de reforma cursando en el Congreso y eso muestra que el país está de acuerdo en que es necesario hacer cambios a la prestación del servicio de la salud”.

Además, dijo que “los jueces no deberían estar resolviendo los problemas de la salud en nuestro país y no se pueden seguir perdiendo vidas por causa de las barreras administrativas existentes en el actual sistema para garantizar el derecho a la salud”. (Puede leer: Esto es lo que opinan las facultades de medicina sobre la reforma a la salud)

La ministra también invitó a leer el articulado del proyecto de ley e hizo énfasis en que en este se contempla la transición del sistema de salud que se está proponiendo. Igualmente, reiteró la afirmación que había realizado el presidente Gustavo Petro en días pasado: “retiraremos la reforma a la salud si no se mantienen las bases”.

De acuerdo con Corcho, con la reforma no se va a destruir el sistema, porque “están construyendo sobre lo construido. Seguimos construyendo sobre el sistema general de seguridad social en salud porque si no se reforman las EPS se desploman. No podemos hacer la del Avestruz. La mayoría de las EPS no cumplen estándares de salud y financieros”.

En cuanto a la formalización de los profesionales de la salud, que es otra de las inquietudes que ha surgido en torno a la reforma, Corcho dijo que será un proceso que se hará gradualmente y en el que se priorizará el personal que se va a ir al sistema primario. Por último, la ministra insistió en que el tarifario es necesario para controlar el gasto público y la corrupción. (Lea también: “No creo que la reforma a la salud sea buena”: Alejandro Gaviria)

