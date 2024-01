Revista científica reconoce que sus artículos reflejaron racismo hacia indígenas

Los historiadores buscaron algunos términos que en esa época fueron de uso común, como “salvaje”. El propósito era encontrar cuántos artículos de The New England Journal of Medicine hablaban sobre los indígenas americanos. Identificaron 212 documentos que eran relevantes. Además, encontraron que, a mediados del siglo XIX, la tasa de publicación aumentó. Pasó de 0 a dos artículos al año, a ser de a 0 a 12 artículos. Una tasa que se mantuvo a finales del siglo XX.