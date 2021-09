Mientras Estados Unidos e Israel ofrecen una tercera dosis de vacuna a personas mayores, las autoridades sanitarias (como la FDA) advierten que no hay evidencia de que priteja más del coronavirus. La OMS pidió por una moratoria en estas dosis de refuerzo hasta que los países pobres estén más ampliamente vacunados.

“La persona promedio aún no necesita un refuerzo de COVID-19. Incluso en poblaciones con tasas de vacunación bastante altas, los no vacunados siguen siendo los principales impulsores de la transmisión”. Esta fue la conclusión en un artículo de opinión publicado por un grupo internacional de científicos en la revista The Lancet, a principios de esta semana.

Los expertos revisaron los estudios sobre el rendimiento de las vacunas y concluyeron que las inyecciones funcionan bien a pesar de la variante delta extra contagiosa, especialmente contra la enfermedad grave.

Países como Estados Unidos e Israel están impulsando un debate científico sobre quienes necesitan una dosis de refuerzo y cuándo. Para la población en general, el debate se reduce a si se deben administrar refuerzos a pesar de que las vacunas siguen ofreciendo una alta protección contra la enfermedad grave, posiblemente con la esperanza de bloquear las infecciones más leves entre los que están completamente vacunados.

Estados Unidos ya ofrece una dosis adicional de las vacunas Pfizer o Moderna a personas con sistemas inmunológicos gravemente debilitados, pero la Casa Blanca no tiene el peso como autoridad científica que tiene la FDA, cuyas directivas están entre los firmantes de la publicación en The Lancet.

De acuerdo con Nature, los autores incluyen a dos importantes revisores de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos, los Dres. Phil Krause y Marion Gruber, quienes recientemente anunciaron que dejarán el cargo este otoño. Entre los otros 16 autores se encuentran los principales investigadores de vacunas en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Sudáfrica e India, además de científicos de la Organización Mundial de la Salud, que solicitaron una moratoria sobre los refuerzos hasta que los países pobres estén mejor vacunados.

Sin embargo, un estudio publicado en Israel esta semana muestra que el riesgo de enfermedad grave se reduce por un factor de casi 20 en personas mayores de 60 años. Los israelíes de edad avanzada que han recibido una tercera dosis de la vacuna COVID-19 tienen muchas menos probabilidades de dar positivo en la prueba del SARS-CoV-2 o de desarrollar un COVID-19 grave que aquellos que solo han tenido dos inyecciones, según el estudio (que está en etapa de pre-print).

El estudio evaluó a 1,1 millones de israelíes mayores de 60 años que habían recibido sus dos primeras dosis al menos cinco meses antes. Doce o más días después de recibir un tercer pinchazo, los participantes tenían aproximadamente 19,5 veces menos probabilidades de tener COVID-19 grave que las personas del mismo grupo de edad que habían recibido sólo dos pinchazos y fueron estudiados durante un período de tiempo similar.

Mientras esta discusión enfrenta a la FDA con el gobierno central de Estados Unidos y con los científicos israelíes, Soumya Swaminathan, científica en jefe de la OMS, dijo que estaba “muy preocupada” de que algunos países estuvieran hablando de refuerzos mientras que los trabajadores de salud de primera línea en otros lugares seguían sin sus dos primeras dosis.

La semana pasada, en una actualización sobre el mecanismo COVAX, anunció que se proyecta que la instalación suministre alrededor de 1.400 millones de dosis para fines de 2021, una reducción del 25% desde el pronóstico de julio.

Solo el 20% de las personas en los países de ingresos bajos y medianos bajos han recibido una primera dosis de la vacuna, en comparación con el 80 por ciento en los países de ingresos altos y medianos altos, según un comunicado conjunto de COVAX. A fines de agosto se había entregado un total de 230 millones de dosis a 139 países.