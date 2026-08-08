¿Sabe la diferencia entre la hepatitis A, B, C, D y E? Su hígado va a agradecérselo
Esto es lo que debe saber sobre la hepatitis: ¿cómo se transmite?, ¿cuáles tipos se pueden prevenir con vacunas y cuáles tienen tratamiento? En este video le explicamos las claves para entender esta enfermedad y cuidar uno de los órganos fundamentales de su cuerpo.
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