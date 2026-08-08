Home

Salud
08 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.

¿Sabe la diferencia entre la hepatitis A, B, C, D y E? Su hígado va a agradecérselo

Esto es lo que debe saber sobre la hepatitis: ¿cómo se transmite?, ¿cuáles tipos se pueden prevenir con vacunas y cuáles tienen tratamiento? En este video le explicamos las claves para entender esta enfermedad y cuidar uno de los órganos fundamentales de su cuerpo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

Redacción Salud

Conoce más

Temas Relacionados

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

¿Qué es la hepatitis?

Causas de la hepatitis

Sintomas de la hepatitis

Hígado

Hepatitis

Salud

Vivir

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.