¿Sabía que el estrés puede reflejarse en su intestino y corazón? ¿Por qué y cómo evitarlo?
¿El estrés y la ansiedad pueden provocar complicaciones en el corazón, el intestino y las hormonas? La salud mental no solo influye en las emociones. Aquí le explicamos cómo el estrés puede afectar el resto del organismo y por qué cuidar la salud mental también significa proteger la salud física.
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