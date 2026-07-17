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17 de julio de 2026 - 03:00 p. m.

¿Sabía que el estrés puede reflejarse en su intestino y corazón? ¿Por qué y cómo evitarlo?

¿El estrés y la ansiedad pueden provocar complicaciones en el corazón, el intestino y las hormonas? La salud mental no solo influye en las emociones. Aquí le explicamos cómo el estrés puede afectar el resto del organismo y por qué cuidar la salud mental también significa proteger la salud física.

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Redacción Salud

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