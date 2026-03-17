“Cada vez está más claro que los padres tienen un impacto real en el embarazo”

“Nuestros hallazgos muestran que las experiencias de la primera infancia de un hombre influyen en su salud durante su edad reproductiva", dicen los investigadores. Foto: Pixabay

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“La investigación sobre la influencia de los padres en el embarazo y la crianza se ha descuidado hasta ahora”, dice Keith Godfrey, profesor de la Universidad de Southampton (Inglaterra) e investigador del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR, por sus siglas en inglés).

Por esta razón, él, como otros nueve colegas de universidades de otros tres países, como Estados Unidos, Nueva Zelanda y Singapur, se plantearon desarrollar un estudio para cuestionar lo que denominaron como un “enfoque tradicional de la atención durante el embarazo que se centra exclusivamente en los comportamientos de las madres”.

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A sus ojos, el rol del padre tiene una importancia significativa en el embarazo y el desarrollo infantil, pero, hasta ahora, ha sido subestimado.

El equipo de diez científicos, que fue liderado por Jonathan Huang, de la Universidad de Hawái en Mānoa (Estados Unidos), realizó una revisión transdisciplinaria en la que utilizó evidencia de las ciencias biológicas, del comportamiento y sociales.

Con sus resultados, que fueron publicados recientemente en la revista académica The Lancet, los científicos crearon un marco sobre el papel de los hombres en el embarazo y la preparación para la paternidad, conocida como salud preconcepcional.

De acuerdo con Danielle Schoenaker, de la Universidad de Southampton y del NIHR, y una de las autoras del estudio, “nuestros hallazgos muestran que las experiencias de la primera infancia de un hombre —incluidos el estrés, la salud física y mental, el entorno y la educación— influyen en su salud durante su edad reproductiva".

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Estos factores, agrega Schoenaker, “pueden, a su vez, afectar la salud y los hábitos de salud de su pareja (como la atención prenatal) antes y durante el embarazo, además de tener efectos biológicos directos en el feto en desarrollo”.

Para los investigadores, sus resultados también sirven para señalar que atribuir toda la responsabilidad de la salud futura de un niño a la madre refuerza los prejuicios de género.

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De acuerdo con Godfrey, “sensibilizar sobre la importancia de la salud masculina no resta importancia al bienestar de las mujeres y las personas embarazadas. Más bien, constituye un llamamiento colectivo para garantizar que los hombres y sus parejas estén preparados para ser compañeros solidarios, aliados y cuidadores antes, durante y mucho después del embarazo”.

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