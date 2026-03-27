El corazón de la mujer: una vida, múltiples riesgos cardiovasculares

En Colombia, más de 40 mujeres mueren al día por enfermedades cardiovasculares, un riesgo alto pero en gran parte prevenible con controles y hábitos. Foto: Getty Images

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Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de morbimortalidad en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, en el caso de las mujeres, su impacto suele estar subestimado.

Según cifras del DANE para 2025, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en el país. Aunque la mortalidad total es discretamente mayor en hombres, la carga de enfermedad cardiovascular en mujeres sigue siendo muy alta. Se estima que una de cada tres mujeres en Colombia fallece por una enfermedad cardiovascular, entre las que se destacan la enfermedad isquémica del corazón (infarto de miocardio), el accidente cerebrovascular, la hipertensión arterial y la falla cardiaca.

En nuestro país, más de 40 mujeres mueren cada día por enfermedades cardiovasculares, lo que significa que cada hora fallecen casi dos mujeres por enfermedades del corazón.

Uno de los mayores temores en la vida de una mujer suele ser el cáncer de mama. Sin embargo, la realidad es que mueren más mujeres por enfermedades cardiovasculares que por todos los tipos de cáncer combinados.

¿Quiénes están en riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular?

Para entender el riesgo cardiovascular en la mujer es necesario hablar de factores de riesgo, es decir, aquellas condiciones que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedad del corazón.

Existen factores de riesgo tradicionales que afectan tanto a hombres como a mujeres, entre ellos:

· Hipertensión arterial

· Dislipidemia (colesterol elevado)

· Diabetes

· Sedentarismo

· Tabaquismo

· Alimentación no saludable

· Sobrepeso y obesidad

Sin embargo, en la mujer también aparecen factores de riesgo específicos relacionados con su biología y con diferentes etapas de la vida. Entre ellos se encuentran:

· Menopausia precoz (antes de los 40 años)

· Síndrome de ovario poliquístico

· Complicaciones durante el embarazo como preeclampsia, eclampsia o diabetes gestacional

· Parto prematuro o recién nacidos con bajo peso

A estos se suman factores llamados emergentes, como la depresión, el estrés crónico y algunas enfermedades autoinmunes, como el lupus o la artritis reumatoide.

También existe un grupo importante de mujeres que reciben tratamientos contra el cáncer de mama, como quimioterapia o radioterapia, que pueden generar cardiotoxicidad, aumentando el riesgo de desarrollar falla cardiaca. Por esta razón, hoy existe una subespecialidad médica en crecimiento llamada cardio-oncología, enfocada en proteger la salud del corazón antes, durante y después del tratamiento oncológico.

Además, los determinantes sociales también influyen. Muchas mujeres priorizan el cuidado de su familia por encima del propio, lo que puede llevar a subestimar síntomas o consultar tardíamente, cuando la enfermedad ya está más avanzada.

“La enfermedad cardiovascular en la mujer muchas veces se subestima, incluso por las propias pacientes. Por eso es fundamental reconocer los factores de riesgo y entender que la salud del corazón debe cuidarse a lo largo de toda la vida”, explica la Dra. Karen Dueñas, médica especialista en cardiología de LaCardio.

¿Cómo afectan las enfermedades cardiovasculares a lo largo de la vida de la mujer?

El riesgo cardiovascular femenino cambia según la etapa de la vida.

En la infancia, pueden presentarse cardiopatías congénitas. Los controles de crecimiento y desarrollo permiten detectar tempranamente estas alteraciones y tratarlas oportunamente. Hoy, gracias a la tecnología disponible en centros de alta complejidad como LaCardio, es posible intervenir muchas de estas condiciones mediante cirugía o procedimientos transcatéter.

Durante la adultez temprana, algunas mujeres pueden presentar mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar cuando se combinan anticonceptivos orales con tabaquismo, incluyendo vapeadores o cigarrillos electrónicos.

También puede aparecer la cardiomiopatía por estrés, conocida como síndrome del “corazón roto”. Situaciones de alta carga emocional —como duelos, rupturas o estrés laboral— pueden generar una descarga de hormonas del estrés que afectan el corazón y producen síntomas similares a los de un infarto.

En el embarazo, una complicación poco frecuente pero importante es la cardiomiopatía periparto, que puede presentarse desde el último mes de gestación hasta seis meses después del parto, manifestándose como falla cardiaca con retención de líquidos, hinchazón de las piernas y dificultad para respirar.

Además, las mujeres que durante el embarazo presentan preeclampsia, hipertensión gestacional, diabetes gestacional o partos prematuros tienen entre tres y cinco veces más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en el futuro.

Más adelante, entre la cuarta y quinta década de la vida, aumenta la incidencia de cáncer de mama. Algunos tratamientos oncológicos pueden afectar el corazón, lo que hace fundamental el seguimiento cardiovascular.

Finalmente, con la menopausia, disminuyen los niveles de estrógenos, hormonas que tienen un efecto protector sobre el sistema cardiovascular. Esto incrementa el riesgo de hipertensión, enfermedad coronaria, infarto, arritmias como la fibrilación auricular y, en edades más avanzadas, calcificación de las válvulas cardiacas, especialmente de la válvula aórtica.

¿Cómo prevenir la enfermedad cardiovascular?

Hasta el 80% de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse si se identifican y controlan adecuadamente los factores de riesgo.

Para lograrlo, se recomienda seguir los llamados 8 pasos esenciales para la salud cardiovascular, que incluyen:

· Mantener una alimentación saludable, baja en grasas saturadas y azúcares

· Consumir frutas y verduras diariamente

· Realizar actividad física de forma regular

· Dormir al menos 7 horas por noche

· Evitar el consumo de tabaco

· Controlar la presión arterial (idealmente 120/80 mmHg)

· Vigilar los niveles de glicemia (70–100 mg/dl)

· Controlar los niveles de colesterol y triglicéridos

Conocer estos indicadores y mantener controles médicos periódicos permite a las mujeres empoderarse en el cuidado de su salud cardiovascular.

La salud del corazón en la mujer es un reto que debe evaluarse a lo largo de todo el ciclo de vida. Identificar tempranamente los factores de riesgo y actuar de manera preventiva puede marcar la diferencia para reducir la enfermedad y la mortalidad cardiovascular.

Para conocer más sobre los hábitos que protegen el corazón, puedes consultar aquí.

Karen Dueñas es médica especialista en cardiología de LaCardio.

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