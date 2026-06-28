El exceso de sal puede dañar los riñones de los niños: estas son las señales de alerta

El consumo excesivo de sal no es un tema menor. Como sociedad, hemos normalizado el sabor salado, pero su impacto en la salud es significativo. Foto: pixabay

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Muchos padres en Colombia creen que las enfermedades de los riñones son exclusivas de la vida adulta. Sin embargo, la realidad es distinta: muchas de estas enfermedades comienzan desde la infancia. El impacto de la sal en los riñones es claro. El consumo excesivo de sodio desde los primeros años de vida puede predisponer a los niños a desarrollar enfermedades crónicas incluso antes de llegar a la adultez.

El riñón del niño es un órgano en crecimiento. Cuando se somete a una carga elevada de sodio, se genera una sobrecarga de trabajo que, a largo plazo, puede afectar su capacidad funcional. El consumo elevado de sal en la infancia no solo impacta la presión arterial, también condiciona la salud renal a futuro. Reducir el sodio desde etapas tempranas es una de las medidas más efectivas de prevención.

El peligro silencioso del sodio

La relación entre la sal en los riñones y la salud cardiovascular es directa. El exceso de sodio favorece la retención de líquidos, lo que aumenta el volumen de sangre que el corazón debe bombear y que los riñones deben filtrar. Este esfuerzo constante eleva la presión arterial.

Hoy en día, el diagnóstico de hipertensión pediátrica es cada vez más frecuente, lo cual es alarmante. Un niño con hipertensión tiene mayor probabilidad de convertirse en un adulto con enfermedad renal crónica, una condición que puede cambiar la vida y que, en muchos casos, es prevenible.

¿Dónde se esconde la sal?

No se trata solo del salero en la mesa. La mayor parte del sodio proviene de los alimentos ultraprocesados, como paquetes, embutidos, bebidas con gas, jugos artificiales y bebidas energizantes.

Un solo snack puede contener hasta el 50 % de la sal recomendada para un niño. Por eso, es importante evitar incluir este tipo de productos de manera frecuente en la alimentación diaria o en la lonchera.

Recomendaciones según la etapa de crecimiento

La salud renal infantil comienza desde el primer día de vida. Algunas pautas clave son:

0 a 6 meses: no necesitan sal adicional. La leche materna contiene lo necesario.

6 a 12 meses: no se debe añadir sal a los alimentos. El riñón aún no está preparado para procesarla.

Preescolares y escolares: deben consumir menos de 3 gramos de sal al día (aproximadamente media cucharadita).

¿Cómo detectar que algo no está bien?

Existen señales que pueden alertar sobre un posible problema renal:

Hinchazón en los párpados al despertar

Orina con espuma

Dolores de cabeza frecuentes

El daño relacionado con la sal en los riñones no siempre produce dolor, pero puede avanzar de forma silenciosa.

Estrategias para reducir la sal en casa

Para proteger la función renal de los niños, se pueden implementar cambios sencillos:

Sustituir sabores: usar hierbas como orégano, laurel o tomillo, o limón, en lugar de sal.

Leer etiquetas: evitar productos con sello de “Exceso en sodio”.

Priorizar el agua: ayuda a eliminar el exceso de sodio. Evitar bebidas azucaradas o energizantes.

Reducir embutidos: jamones y salchichas contienen altos niveles de sodio. Es mejor optar por preparaciones caseras.

Un llamado a la acción para los padres

El consumo excesivo de sal no es un tema menor. Como sociedad, hemos normalizado el sabor salado, pero su impacto en la salud es significativo.

El paladar de un niño se educa. Si desde pequeño se acostumbra a sabores naturales, en el futuro no necesitará excesos.

La prevención de la enfermedad renal es uno de los mejores cuidados que podemos ofrecer. No es necesario esperar a que aparezcan alteraciones en exámenes para hacer cambios.

Cada elección cuenta. Cada alimento fresco frente a uno procesado es una decisión a favor de la salud renal.

Katherine Hernández Verbel es nefróloga pediatra de La Cardio.

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