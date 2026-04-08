Innovar en salud no es solo tecnología: el debate que dejó Latidos Futuros en LaCardio

Todo en LaCardio late con la convicción de que la excelencia clínica y la humanidad no solo pueden coexistir, sino potenciarse. Foto: Cortesía

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Más de 700 personas participaron en Latidos Futuros 4, un encuentro realizado hace unos días en LaCardio que reunió a líderes del sector salud, la industria farmacéutica, tecnológica, la educación y la creatividad para debatir sobre los retos de la innovación en salud.

El evento partió de una idea central, pero algo olvidada en el sector: la innovación no responde a una sola disciplina ni ocurre en un único espacio, sino que surge del cruce entre ciencia, tecnología, liderazgo y propósito. En ese marco, los organizadores plantearon la necesidad de “innovar con sentido para transformar la manera en que cuidamos la vida”.

Durante la apertura, el director ejecutivo de LaCardio, Juan Gabriel Cendales, junto con Juan Camilo Caicedo, gerente de Experiencia e Innovación, invitaron a pensar la innovación como una responsabilidad compartida. Según se expuso, no debe entenderse como una tendencia pasajera, sino como una herramienta para responder a los desafíos del sistema de salud.

Liderazgo, evidencia y cultura organizacional

Uno de los ejes del encuentro fue el liderazgo como motor de transformación. Cendales planteó una pregunta que marcó el tono de la discusión durante las jornadas: “¿Qué vino primero, la innovación o la estrategia?”. A partir de allí, el debate giró en torno a la necesidad de construir culturas organizacionales que permitan cuestionar lo establecido y fomentar la experimentación, asumiendo el error como parte del proceso.

La creatividad también fue presentada como una herramienta transversal, importante para enfrentar problemas complejos dentro de las organizaciones en todos los campos.

En paralelo, el encuentro incluyó discusiones sobre el papel de la investigación en el futuro de la medicina. En el panel “De corazón a corazón: evidencia, innovación y futuro”, expertos destacaron que la investigación clínica y la evidencia científica siguen siendo pilares fundamentales para el desarrollo de nuevas soluciones en salud. Subrayaron la importancia de fortalecer la articulación entre práctica clínica, investigación y desarrollo tecnológico.

Tecnología, habilidades y tensiones actuales

El evento abordó el rol de las ideas y la creatividad en la transformación de industrias. En distintas intervenciones se destacó el valor de habilidades como la empatía, la adaptabilidad y el pensamiento crítico en entornos marcados por la incertidumbre.

Uno de los conceptos transversales fue el de “humanidad aumentada”, entendido como la combinación de tecnología, conocimiento y sensibilidad humana para generar cambios. En ese marco, se discutió el impacto de la innovación en la vida de las personas, incluyendo temas como la donación de órganos y la toma de decisiones informadas.

La conversación también incorporó el debate sobre inteligencia artificial, sintetizado en una de las preguntas planteadas durante el encuentro: “¿Innovar o morir en la era de la IA?”.

Modelos de gestión, sostenibilidad y futuro del sector

Las conversaciones incluyeron experiencias sobre economía circular y sostenibilidad en instituciones de salud, así como el impacto de tecnologías médicas en el desarrollo de tratamientos más precisos y accesibles. También se abordó el papel de las plataformas digitales en la forma en que las personas se informan y participan en conversaciones sociales.

El impacto de la inteligencia artificial en la educación fue otro de los temas centrales. Se señaló que estas tecnologías están transformando la formación de talento y planteando nuevos desafíos para sistemas educativos cada vez más digitales. En ese contexto, se defendió la idea de que la tecnología debe “amplificar las capacidades humanas y no reemplazarlas”.

De esta manera, Latidos Futuros 4 se planteó como un espacio de articulación entre sectores. Según sus organizadores, el encuentro refleja que el futuro de la salud no se construye únicamente en hospitales o laboratorios, sino también en las ideas, las alianzas y las conversaciones que permiten replantear cómo se entiende y se protege la vida.

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