La estabilidad financiera, un desafío para garantizar la atención de alta complejidad

Juan Gabriel Cendales, CEO de LaCardio, durante el encuentro en el que analizó los principales desafíos que enfrenta el sistema de salud colombiano. /LaCardio Foto: LaCardio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio del complejo panorama que atraviesa el sistema de salud, marcado por dificultades en el flujo de recursos, problemas de acceso a medicamentos y crecientes desafíos financieros para hospitales y clínicas, desde LaCardio consideran que uno de los principales retos será encontrar mecanismos que permitan garantizar la sostenibilidad de las instituciones sin perder de vista el objetivo central: la atención de los pacientes.

Esa fue una de las principales reflexiones planteadas durante el encuentro Hablemos de economía de la salud, en el que directivos de la institución analizaron los desafíos que enfrenta el sector y presentaron los resultados alcanzados por LaCardio durante 2025, así como sus planes de crecimiento e inversión. Durante el encuentro, realizado en Bogotá, el CEO de LaCardio, Juan Gabriel Cendales, señaló que el sistema requiere respuestas coordinadas para recuperar la confianza, asegurar la disponibilidad de medicamentos y tecnologías, mejorar el flujo de recursos, fortalecer la gobernanza y garantizar que las decisiones financieras se traduzcan en un acceso efectivo para los pacientes.

“El excedente no es un lujo: es la condición material que permite que la misión asistencial continúe existiendo mañana” Juan Gabriel Cendales, CEO de LaCardio.

En ese contexto, la institución manifestó su interés en mantener espacios de diálogo con autoridades, aseguradores, la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, profesionales y otros actores del sector, bajo la premisa de que las soluciones sostenibles deben construirse de manera conjunta y considerando las necesidades de los territorios.

La sostenibilidad, más allá de las finanzas

Uno de los mensajes centrales de la jornada fue que la sostenibilidad financiera de un hospital no puede entenderse únicamente desde el balance económico. Según los directivos de LaCardio, contar con excedentes permite mantener la capacidad de renovar tecnología, fortalecer la infraestructura, desarrollar investigación clínica y responder a nuevas necesidades asistenciales. Como entidad sin ánimo de lucro, explicó la institución, los excedentes se reinvierten en atención médica, innovación, infraestructura, investigación y programas dirigidos a poblaciones vulnerables.

“Sin excedentes no hay renovación tecnológica, no hay investigación clínica, no hay margen para responder a una crisis. El excedente no es un lujo: es la condición material que permite que la misión asistencial continúe existiendo mañana”, afirmó Cendales.

Como parte de la presentación, LaCardio dio a conocer algunos de los indicadores de atención registrados durante 2025. De acuerdo con la institución, durante ese año realizó más de 146.000 consultas ambulatorias, atendió cerca de 100.000 urgencias, registró 26.000 egresos hospitalarios, practicó alrededor de 8.000 procedimientos quirúrgicos y efectuó 266 trasplantes de órganos, cifra que, según indicó, la convierte en el hospital que más trasplantes realiza en Colombia. Actualmente, la institución cuenta con 355 camas, siete unidades de cuidado intensivo y más de 60 especialidades médicas y quirúrgicas, enfocadas principalmente en la atención de pacientes con patologías de alta complejidad.

LaCardio también destacó algunos reconocimientos obtenidos recientemente, entre ellos el Ranking IntelLat 2025, que la ubicó en el séptimo lugar entre los hospitales de América Latina y en el primer puesto en Colombia en cardiología, además de ocupar el primer lugar regional en sostenibilidad. Asimismo, recordó que hace parte del grupo de hospitales acreditados con excelencia en el país y cuenta con certificaciones otorgadas por Icontec en sostenibilidad empresarial y buenas prácticas de gobierno corporativo.

Para los directivos de la institución, los desafíos que enfrenta el sistema de salud no podrán resolverse únicamente mediante nuevas políticas o mayores recursos. Consideran que también será necesario fortalecer la capacidad de las instituciones para trabajar de manera articulada, mantener la inversión en infraestructura, tecnología e investigación y convertir esos esfuerzos en mejores resultados para los pacientes.

Durante el encuentro también se destacó el programa Regale una Vida, a través del cual LaCardio destina cerca de COP 12.000 millones de pesos al año para facilitar el diagnóstico y tratamiento de niños de bajos recursos con enfermedades cardiovasculares. Según las cifras presentadas, en 2025 el programa valoró 3.435 niños, facilitó el traslado de 214 pacientes y llegó a 326 municipios del país. Para la institución, estos resultados reflejan una visión en la que la atención especializada debe estar acompañada por estrategias que contribuyan a mejorar el acceso de poblaciones vulnerables a servicios de alta complejidad.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺