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Más días sin eyacular no siempre es mejor: estudio cuestiona recomendaciones sobre esperma

Las recomendaciones actuales sugieren entre 2 y 7 días de abstinencia antes de una muestra de semen. Sin embargo, un estudio liderado por la Universidad de Oxford plantea que periodos más prolongados podrían afectar la calidad del esperma, al aumentar el daño celular y reducir su funcionamiento, lo que abre un debate sobre cómo equilibrar cantidad y calidad en la fertilidad masculina

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Redacción Salud
25 de marzo de 2026 - 06:11 p. m.
Con el tiempo, los espermatozoides pueden deteriorarse, un proceso conocido como envejecimiento espermático.
Con el tiempo, los espermatozoides pueden deteriorarse, un proceso conocido como envejecimiento espermático.
Foto: Bobjgalindo - Creative Commons

Las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) suelen recomendar entre 2 y 7 días de abstinencia antes de la toma de muestras de semen o procedimientos de reproducción asistida. Sin embargo, un estudio reciente, publicado este miércoles y liderado por investigadores de la Universidad de Oxford, sugiere que la eyaculación más frecuente, ya sea mediante actividad sexual o masturbación, podría asociarse con espermatozoides de mejor calidad y con menor daño en el ADN. Los resultados se publican en

Por Redacción Salud

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