Más días sin eyacular no siempre es mejor: estudio cuestiona recomendaciones sobre esperma

Con el tiempo, los espermatozoides pueden deteriorarse, un proceso conocido como envejecimiento espermático. Foto: Bobjgalindo - Creative Commons

Las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) suelen recomendar entre 2 y 7 días de abstinencia antes de la toma de muestras de semen o procedimientos de reproducción asistida. Sin embargo, un estudio reciente, publicado este miércoles y liderado por investigadores de la Universidad de Oxford, sugiere que la eyaculación más frecuente, ya sea mediante actividad sexual o masturbación, podría asociarse con espermatozoides de mejor calidad y con menor daño en el ADN. Los resultados se publican en