Ocho recomendaciones para prevenir la enfermedad renal en niños

En niños con enfermedad renal, consultar con un nutricionista puede ser de gran ayuda para diseñar un plan de alimentación adecuado. Foto: LaCardio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La enfermedad renal crónica (ERC) significa que los riñones tienen una alteración en su función o estructura durante al menos tres meses. Puede presentarse en cualquier momento de la vida, desde la etapa fetal hasta la adultez. Se estima que aproximadamente una tercera parte de la población tiene riesgo de padecerla y, de los afectados, cerca de un 5% corresponde a niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes.

En pediatría, la causa más frecuente de ERC son las malformaciones congénitas de los riñones y de las vías urinarias. También pueden presentarse enfermedades hereditarias y trastornos del sistema inmunológico que afectan el riñón. Sin embargo, existen factores prevenibles, como la obesidad y los hábitos poco saludables, entre ellos el sedentarismo y una alimentación inadecuada, que pueden dañar la salud renal desde la infancia.

Esto demuestra que el cuidado de la salud renal no es solo un tema de adultos, sino también de la población infantil.

En el marco del Día Mundial del Riñón en 2006, junto con la International Society of Nephrology (ISN) y la International Federation of Kidney Foundations, se dieron a conocer las “8 reglas de oro” para cuidar la salud renal. Estas hacen parte de una iniciativa global que promueve hábitos de vida saludables para prevenir la enfermedad renal y evitar su progresión.

A continuación, te explicamos estas recomendaciones adaptadas a la población infantil:

Mantenerse activo y en forma: Esto significa hacer ejercicio, jugar y moverse todos los días. La actividad física ayuda a controlar el peso, la presión arterial, el azúcar y las grasas en la sangre. Se recomienda realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física. Comer saludable: Una alimentación saludable ayuda a prevenir el sobrepeso, la presión arterial alta y la diabetes. Además, favorece el crecimiento y la salud intestinal.

Es especialmente importante en niños con antecedentes de infecciones urinarias o incontinencia, ya que el estreñimiento puede empeorar estas condiciones.

Se recomienda evitar el consumo de azúcares, grasas y alimentos con alto contenido de sal, como paquetes, gaseosas, productos ultraprocesados y comida rápida. En su lugar, es mejor promover el consumo de frutas, verduras frescas, lácteos y comida casera.

En niños con enfermedad renal, consultar con un nutricionista puede ser de gran ayuda para diseñar un plan de alimentación adecuado.

Tomar suficiente agua: El agua es la mejor bebida y debe preferirse sobre jugos azucarados o bebidas energizantes. Además de mantener una adecuada hidratación, favorece la producción de orina y ayuda a prevenir el estreñimiento. Evitar medicamentos sin receta médica: Algunos medicamentos de uso común, como antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y ciertos antibióticos, pueden afectar la función renal, especialmente si se usan sin indicación médica, en dosis altas o por periodos prolongados. Este riesgo es mayor en niños deshidratados o con enfermedad renal. Por eso, siempre deben administrarse bajo recomendación médica. No aguantar las ganas de orinar y evitar el estreñimiento: Orinar regularmente disminuye el riesgo de infecciones urinarias y es clave en niños con alteraciones del funcionamiento de la vejiga. Asimismo, una alimentación rica en fibra, junto con una adecuada hidratación y actividad física, ayuda a prevenir el estreñimiento, que también se asocia a infecciones urinarias. Cuidar la higiene del área genital: Mantener una adecuada higiene del área genital ayuda a reducir el riesgo de infecciones urinarias. En las niñas, además, contribuye a mantener el equilibrio de la zona íntima y prevenir molestias. Acudir regularmente a controles médicos Es fundamental que todos los niños asistan a controles médicos periódicos. Estos chequeos permiten identificar factores de riesgo o señales tempranas de enfermedad renal. Algunas señales incluyen antecedentes familiares de enfermedad renal, infecciones urinarias previas, complicaciones durante el embarazo o el parto, hospitalizaciones, uso prolongado de medicamentos, dificultades en el crecimiento o alteraciones en el examen físico. Identificar las señales de alarma

Es importante estar atentos a signos de alerta como:

Cambios en la cantidad o frecuencia de la orina

Escapes involuntarios

Mojar la cama después de los cinco años

Dolor o ardor al orinar

Cambios en el color u olor de la orina

Hinchazón en pies, piernas o párpados

Ante cualquiera de estos signos, se debe consultar de inmediato con un pediatra o nefrólogo pediatra. Un diagnóstico oportuno puede prevenir complicaciones graves como la pérdida de la función renal. Las enfermedades renales en niños, niñas y adolescentes, en muchos casos, se pueden prevenir e identificar a tiempo si se siguen estas 8 reglas de oro.

No hay razón para posponer el cuidado de la salud renal de quienes más amas.

Mayerly Prada Rico es nefróloga pediátrica de LaCardio.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺