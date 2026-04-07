¿Por qué la actividad física mejora tu salud?

Realizar 150 minutos de actividad física en la semana contribuye al mejoramiento de la salud y previene enfermedades cardiovasculares. Foto: Pixabay

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Cuidar tu salud no empieza cuando aparece un síntoma. Empieza mucho antes, en decisiones cotidianas que, aunque parecen pequeñas, tienen un impacto profundo en tu cuerpo. Una de las más importantes es hacer actividad física.

Según la evidencia científica, la actividad física regular es una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades cardiovasculares, metabólicas y respiratorias. Por eso, la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana. No es una meta lejana, es una base para proteger tu salud a largo plazo.

Cuando haces ejercicio, tu cuerpo responde de formas que muchas veces no ves, pero sí sientes con el tiempo. Tu corazón se vuelve más fuerte y eficiente, tus vasos sanguíneos funcionan mejor y tu metabolismo se regula. Pero lo más importante es esto: todos estos cambios ocurren incluso antes de que exista una enfermedad.

En términos concretos, estos son algunos de los beneficios más relevantes que impactan de manera positiva tu salud:

Protege tu corazón y reduce el riesgo de infarto: fortalece el músculo cardíaco y mejora la circulación, disminuyendo la probabilidad de eventos cardiovasculares.

Ayuda a controlar la presión arterial: favorece la salud de los vasos sanguíneos y reduce la carga sobre el corazón.

Mejora el colesterol: disminuye el LDL (colesterol “malo”) y aumenta el HDL (colesterol “bueno”), evitando la acumulación de grasa en las arterias.

Previene y controla la diabetes: mejora la sensibilidad a la insulina y regula los niveles de glucosa en sangre.

Reduce la inflamación crónica: un factor silencioso que está detrás de muchas enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Fortalece pulmones y resistencia física: mejora la capacidad respiratoria y la eficiencia en el uso de oxígeno.

Impacta tu salud mental: disminuye el estrés, mejora el estado de ánimo y favorece un mejor descanso.

Estos beneficios no actúan por separado. Se potencian entre sí y construyen una base sólida de salud que, con el tiempo, marca la diferencia.

Muchas enfermedades cardiovasculares avanzan en silencio. No siempre dan señales claras hasta que ya han progresado. Por eso, esperar a “sentirse mal” para hacer cambios puede ser tarde. Moverte de forma regular es una manera concreta de reducir riesgos antes de que aparezcan.

“El ejercicio es una de las intervenciones más efectivas en prevención cardiovascular. Su impacto no solo se ve en la reducción del riesgo, sino en la mejora integral del funcionamiento del organismo”, afirma el Dr. Oscar Pérez, médico especialista en cardiología.

Además, hay un efecto que suele subestimarse: cómo te hace sentir. La actividad física no solo protege tu cuerpo, también mejora tu energía, tu concentración y tu calidad de vida. Es una herramienta que impacta tanto el presente como el futuro.

Y no necesitas empezar con rutinas complejas. Caminar todos los días, moverte más durante tu rutina, elegir actividades que disfrutes. Todo suma. La clave no está en hacerlo perfecto, sino en hacerlo constante.

Porque al final, cuidar tu salud no siempre empieza en un consultorio. Muchas veces empieza con algo tan simple como decidirte a dar el primer paso.

Oscar Pérez, médico especialista en cardiología de LaCardio.

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