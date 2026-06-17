¿Sabes si tu hijo es hipertenso? El peligro que nadie nota

La hipertensión no es una sentencia, sino una oportunidad de transformar tu salud. Con determinación, datos confiables y acompañamiento médico, puedes no solo controlar tu presión arterial, sino mejorar tu calidad de vida. Foto: Getty Images

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Durante años, hablar de presión arterial alta era referirse casi exclusivamente a adultos. Sin embargo, hoy la realidad es distinta. La hipertensión arterial en niños está en aumento y se ha convertido en una preocupación creciente para la salud pública en Colombia.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud y Protección Social, el sobrepeso y la obesidad infantil afectan aproximadamente a uno de cada cuatro niños en el país. Esta situación ha provocado que enfermedades antes consideradas “de adultos” aparezcan a edades cada vez más tempranas. Entre ellas, la más frecuente es la hipertensión arterial, una condición que no discrimina edad y actúa como un enemigo silencioso desde la infancia.

La hipertensión arterial en la infancia muchas veces no presenta síntomas, pero puede generar daño progresivo en órganos como el riñón. Por eso, medir la presión arterial desde edades tempranas es clave para prevenir complicaciones a futuro.

La hipertensión arterial en niños no solo existe, sino que muchas veces pasa desapercibida. Ahí radica el mayor riesgo. Ignorar las cifras de tensión en los menores puede tener consecuencias irreversibles para su desarrollo y bienestar a largo plazo.

Una enfermedad silenciosa desde la infancia

La hipertensión arterial en menores tiene una característica peligrosa: casi nunca duele. A diferencia de los adultos, que pueden manifestar mareos o visión borrosa, un niño hipertenso suele verse y sentirse “normal”.

Sin embargo, por dentro, la fuerza excesiva de la sangre está afectando las paredes de las arterias y, especialmente, los delicados filtros del riñón (glomérulos).

Cuando esta presión arterial alta no se controla, puede derivar en daño renal crónico. Por ello, la recomendación médica es clara: a todo niño mayor de tres años se le debe medir al menos una vez al año la presión arterial como parte de su control de rutina.

¿Por qué está aumentando en Colombia?

Nuestro país atraviesa una transición nutricional preocupante, donde los cambios en los estilos de vida tienen un impacto directo en la salud.

El sedentarismo, el uso prolongado de pantallas y el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados —con alto contenido de sodio, como embutidos, paquetes y bebidas artificiales— están contribuyendo al aumento de la hipertensión arterial desde la infancia.

Este contexto favorece no solo la presión arterial alta, sino también la obesidad infantil, convirtiéndose en factores determinantes para enfermedades cardiovasculares que antes se observaban principalmente en adultos.

Un riesgo que va más allá del peso

El problema no es solo estético. El verdadero riesgo es el daño renal silencioso.

Un niño con cifras elevadas de presión arterial tiene una probabilidad significativamente mayor de convertirse en un adulto hipertenso, con riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, infartos o accidentes cerebrovasculares de forma temprana.

Acciones clave para la prevención en casa

La prevención de la hipertensión arterial no requiere procedimientos complejos, sino decisiones diarias en el entorno familiar. Algunos pilares fundamentales son:

Menos sal, más natural: reduzca el uso de sal y evite productos con alto contenido de sodio.

Movimiento diario: promueva al menos 60 minutos de actividad física al día.

Alimentación real: priorice frutas, verduras y alimentos frescos.

Menos pantallas: limite el tiempo frente a dispositivos electrónicos.

Sueño adecuado: un buen descanso es clave para regular la presión arterial.

El paso que no puede faltar: el control médico

Además de los factores relacionados con hábitos, existen casos de hipertensión arterial asociados a enfermedades renales o malformaciones vasculares que pueden pasar desapercibidas.

En estos casos, el diagnóstico temprano es fundamental. Por eso, es indispensable acudir a controles médicos periódicos en los que se mida la presión arterial y se evalúen otros factores de riesgo.

La medición de la presión arterial debería ser tan habitual como revisar el peso o la talla. Integrar este chequeo en cada consulta es clave para una detección oportuna.

Conclusión: un compromiso con el futuro

La hipertensión arterial en la infancia es una realidad silenciosa que ya está presente en muchos hogares.

Como sociedad, tenemos la oportunidad de cambiar esta historia a través de la prevención, la educación y el control oportuno.

No permita que el futuro de su hijo se vea limitado por una enfermedad que hoy puede detectarse y tratarse a tiempo. Proteger su corazón y sus riñones comienza con decisiones cotidianas y se fortalece con el acompañamiento médico.

Detectar a tiempo es, sin duda, una de las formas más efectivas de cuidar la vida de quienes más queremos.

María del Pilar Suárez es nefróloga pediatra de LaCardio.

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