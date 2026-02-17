Logo El Espectador
Salud
Salud ConsCIENCIA
Si hace ayuno intermitente, este estudio lo puede hacer cambiar de opinión

Un grupo de científicos analizó 22 estudios que han abordado el ayuno intermitente en los últimos ocho años. Esto fue lo que encontraron sobre la efectividad de una de las alternativas para bajar de peso que más popularidad ha ganado recientemente.

Redacción Salud
17 de febrero de 2026 - 02:00 a. m.
A grandes rasgos, esta es una estrategia en la que, durante algunos periodos, las personas comen poco o nada (ayuno), seguido por periodos en los que comen de forma normal.
Foto: Getty Images/iStockphoto - CharlieAJA

Aunque no suele acaparar tanta atención mediática, en el mundo estamos viviendo una epidemia de obesidad y sobrepeso, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para hacerse una idea, desde 1990 la obesidad se ha duplicado entre los adultos y se ha cuadruplicado entre los adolescentes, de acuerdo con la agencia de salud de la ONU.

La obesidad, explica un grupo de científicos convocados recientemente por la organización sin ánimo de lucro Cochrane, es una afección médica grave caracterizada por una cantidad elevada de grasa corporal que...

