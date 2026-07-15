Soplo cardíaco en niños: síntomas, causas y cuándo debe preocupar a los padres

La mayoría de los soplos cardíacos detectados en la infancia son inocentes y no representan una enfermedad del corazón. Conocer cuándo requieren estudios adicionales y cuáles son las señales de alarma ayuda a evitar preocupaciones innecesarias sin dejar de actuar a tiempo. Foto: Getty Images

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Pocas frases generan tanta ansiedad en una consulta pediátrica como escuchar que un hijo tiene un “soplo en el corazón”. Para muchos padres, este hallazgo se asocia inmediatamente con una enfermedad cardíaca grave. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Un soplo cardíaco no es una enfermedad. Se trata de un sonido que el médico detecta durante la auscultación con el fonendoscopio y que puede tener múltiples explicaciones, muchas de ellas completamente normales.

De hecho, entre el 85 % y el 90 % de los niños presentarán un soplo en algún momento de su vida durante una valoración médica, y la gran mayoría no tendrá ninguna alteración estructural del corazón. Cuando escuchamos la palabra soplo solemos pensar inmediatamente en una enfermedad cardíaca, pero es importante entender que un soplo es simplemente un sonido. La mayoría de los soplos que encontramos en los niños son inocentes y hacen parte de la normalidad del desarrollo cardiovascular durante el crecimiento.

¿Qué es exactamente un soplo cardíaco?

Un soplo cardíaco corresponde a una serie de vibraciones audibles producidas por el paso turbulento de la sangre a través del corazón o de los grandes vasos sanguíneos ubicados dentro del tórax. Cuando la sangre circula de manera uniforme, el flujo es silencioso. Sin embargo, cuando se generan turbulencias, aparece una vibración que puede ser escuchada por el médico mediante el fonendoscopio.

Una forma sencilla de entenderlo es imaginar el agua de un río. Cuando fluye de manera tranquila, apenas genera sonido, pero cuando encuentra obstáculos o piedras produce remolinos y turbulencias que sí pueden escucharse. Por esta razón, el soplo constituye uno de los hallazgos más importantes de la evaluación cardiovascular y aporta información valiosa para orientar el diagnóstico.

No todo soplo significa enfermedad

Los especialistas recuerdan un principio fundamental de la cardiología pediátrica: “Ni todo soplo indica una cardiopatía, ni toda cardiopatía produce un soplo”. Por ello, escuchar un soplo durante una consulta no significa automáticamente que exista una enfermedad cardíaca. Los soplos se clasifican en dos grandes grupos:

· Soplos inocentes o funcionales.

· Soplos patológicos.

La diferencia entre ambos es clave para determinar si el niño necesita estudios adicionales o simplemente seguimiento rutinario.

¿Qué es un soplo inocente?

Se considera inocente cuando el sonido no está asociado a ninguna malformación o alteración estructural del corazón. Estos soplos son muy frecuentes durante la infancia y pueden aparecer o desaparecer en diferentes momentos del crecimiento.

Incluso pueden hacerse más notorios durante situaciones como:

· Fiebre.

· Anemia.

· Deshidratación.

· Estados de ansiedad o irritabilidad.

Los niños con soplos inocentes suelen tener un crecimiento normal, buena capacidad física y ausencia de síntomas relacionados con enfermedad cardíaca. Un niño con un soplo inocente puede correr, jugar, practicar deporte e incluso participar en actividades de alta competencia cuando está adecuadamente entrenado. Estos soplos no afectan la salud ni generan complicaciones futuras.

¿Requiere cuidados especiales un soplo inocente?

La respuesta es no.

Una vez que el pediatra o el cardiólogo pediatra confirma que no existe una alteración estructural o funcional del corazón, el niño puede continuar con su vida normal.

Las recomendaciones incluyen:

· Mantener los controles de crecimiento y desarrollo.

· Realizar actividad física de forma regular.

· Seguir una alimentación saludable.

· Cumplir los esquemas de vacunación.

· Asistir a controles médicos periódicos.

No se requieren restricciones deportivas ni cuidados especiales relacionados con el corazón.

¿Qué es un soplo patológico?

Los soplos patológicos son aquellos asociados a alteraciones anatómicas o funcionales del sistema cardiovascular.

Generalmente aparecen debido a:

· Cardiopatías congénitas.

· Alteraciones en las válvulas cardíacas.

· Defectos en las paredes del corazón.

· Enfermedades adquiridas que afectan la función cardíaca.

Aunque son mucho menos frecuentes, requieren una evaluación especializada para determinar la causa y definir el tratamiento más adecuado.

¿Cuáles son las señales de alarma?

Existen algunos síntomas que pueden sugerir la presencia de una cardiopatía y que justifican una valoración médica prioritaria.

Entre ellos se encuentran:

· Fatiga al alimentarse.

· Cansancio excesivo durante la actividad física.

· Coloración morada de labios o uñas (cianosis).

· Bajo peso o escasa ganancia de peso y talla.

· Episodios de desmayo.

· Infecciones respiratorias recurrentes.

La presencia de estos signos no confirma una enfermedad cardíaca, pero sí indica la necesidad de realizar una evaluación más detallada.

¿Cómo se estudia un soplo cardíaco?

Cuando el médico considera que el soplo requiere estudio, puede solicitar diferentes exámenes para identificar su origen.

Los más utilizados son:

· Valoración por cardiología pediátrica.

· Electrocardiograma.

· Radiografía de tórax.

· Ecocardiograma.

Estas herramientas permiten evaluar la estructura y el funcionamiento del corazón para descartar o confirmar la presencia de cardiopatías congénitas o adquiridas.

El diagnóstico oportuno hace la diferencia

Las cardiopatías congénitas están presentes aproximadamente en uno de cada 100 recién nacidos, por lo que la identificación temprana de los casos que realmente requieren tratamiento es fundamental. Actualmente existen tratamientos médicos, intervencionistas y quirúrgicos altamente efectivos que permiten corregir muchas de estas alteraciones y ofrecer una excelente calidad de vida a los pacientes.

Lo más importante es no generar alarmas innecesarias, pero tampoco ignorar los hallazgos. Una valoración adecuada permite diferenciar rápidamente un soplo inocente de una cardiopatía que requiere tratamiento y seguimiento especializado.

Un mensaje de tranquilidad para las familias

La mayoría de los niños diagnosticados con un soplo cardíaco no tienen una enfermedad del corazón. En la gran mayoría de los casos se trata de un hallazgo benigno que forma parte del crecimiento normal.

Por eso, ante la detección de un soplo, lo más importante es acudir a una valoración médica adecuada que permita establecer el diagnóstico correcto y brindar tranquilidad a la familia.

La información oportuna, el acompañamiento profesional y los controles médicos periódicos siguen siendo las mejores herramientas para cuidar la salud cardiovascular de los niños.

* Manuel Huertas Quiñones es cardiólogo pediatra, líder de falla cardíaca y trasplante Cardíaco Pediátrico de LaCardio.

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