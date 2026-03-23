Tomar abundantes líquidos no es lo único para prevenir que vuelvan los cálculos renales

Datos de los últimos años apuntan, por ejemplo, a que 1 de cada 11 personas en Estados Unidos resultará afectada por estas piedras y que casi la mitad de ellas sufrirá una recurrencia. Foto: Getty Images

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Los cálculos renales pueden provocar uno de los dolores más intensos que una persona puede llegar a sentir. Aunque no hay datos recientes del impacto de esta enfermedad en el país, datos de los últimos años apuntan, por ejemplo, a que 1 de cada 11 personas en Estados Unidos resultará afectada por estas piedras y que casi la mitad de ellas sufrirá una recurrencia.

Una de las principales recomendaciones que realizan los médicos para reducir el riesgo de recurrencia de los cálculos urinarios es aumentar la ingesta de líquidos. Sin embargo, desde la Red de Investigación sobre la Enfermedad de Cálculos Urinarios reconocen que la eficacia de las intervenciones para mantener una ingesta elevada de líquidos no se ha estudiado a fondo.

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Por esta razón, investigadores de distintos centros médicos y universidades de Estados Unidos, coordinados por el Instituto de Investigación Clínica de Duke, llevaron a cabo un estudio para poner a prueba esta recomendación.

Su idea, cuentan, era determinar si un programa de intervención en la conducta para promover la ingesta elevada de líquidos reduce o no la recurrencia de los cálculos. Los resultados de su investigación fueron publicados recientemente en la revista académica The Lancet.

El estudio contó con la participación de 1.658 adolescentes y adultos de Estados Unidos, lo que lo convierte en el estudio conductual más grande jamás realizado para la prevención de cálculos renales.

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Durante dos años, los científicos siguieron a los participantes del ensayo, los cuales fueron divididos en dos grupos. En el primero de ellos, se utilizaban botellas de agua inteligentes que medían la ingesta de líquidos, objetivos de hidratación personalizados, incentivos económicos, al tiempo que se enviaban mensajes de texto de recordatorio y asesoramiento para animar a las personas a beber más líquidos. El segundo grupo, conocido como el de control, recibió el tratamiento estándar.

El principal hallazgo del estudio apunta a que, a pesar de que las personas que participaron del programa se hidrataron más, lo que aumentó su producción media de orina, esta no fue lo suficientemente grande para reducir la tasa de recurrencia de cálculos renales sintomáticos en el grupo en general.

En palabras de Charles Scales, uno de los autores del estudio, “los resultados del ensayo muestran que, a pesar de la importancia de una ingesta elevada de líquidos para prevenir la recurrencia de los cálculos, lograr y mantener una ingesta muy elevada de líquidos es más difícil de lo que a menudo suponemos para las personas con enfermedad de cálculos urinarios”.

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Para Gregory Tasian, otro de los autores del estudio, los resultados obtenidos plantean dudas sobre la necesidad de establecer objetivos de hidratación más personalizados, ya que las necesidades de hidratación varían de acuerdo a la edad, el tamaño corporal, el estilo de vida y el estado de la salud.

“Tanto en adolescentes como en adultos, el estudio impulsa el campo hacia una prevención más precisa”, agregó Tasian. Esto significa que “en lugar de pedir a todos los pacientes que alcancen el mismo objetivo de ingesta de líquidos, deberíamos determinar quién se beneficia de qué objetivos, comprender por qué se rompe el cumplimiento y desarrollar intervenciones —conductuales y médicas— que reduzcan de manera confiable la recurrencia de cálculos", concluyó el médico.

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