Salud de los maestros: el jalón de orejas de Petro a Aldo Cadena y el reclamo de Fecode

En la noche de este lunes, 15 de septiembre, el presidente Gustavo Petro lideró otro consejo de ministros, donde el tema principal fue el el modelo de la salud de los maestros, que, desde que empezó a funcionar, el 1 de mayo de 2024, ha enfrentado varios desafíos.

De hecho, hace un par de meses, Fecode, que agremia a los sindicatos de los profesores, le había pedido al gobierno la “estabilización del nuevo modelo de salud del magisterio”, pues, a su parecer, los cambios habían generado múltiples problemas como “falta de control y auditoría, miles de quejas y reclamos sin respuesta, un aumento en las tutelas interpuestas y tarifas más altas que las del régimen general de salud”.

En aquel entonces, Fecode le había pedido al gobierno “exigir y solicitar la profundización de las investigaciones a los hallazgos encontrados por la Contraloría en auditoría adelantada al FOMAG”, responsable de asegurar la atención en salud de sus afiliados.

Esos “peros” volvieron a ponerse sobre la mesa en el Consejo de Ministros de anoche. Domingo Ayala, presidente de Fecode, que fue invitado a participar y recordó en vivo algunas de esas dificultades por las que atraviesa la implementación de ese modelo, que impulsó el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. “¿Quién le está haciendo ahora auditoría a la Fiduprevisora, que es la que hace los contratos y contrata a IPS?“, preguntó.

Acto seguido, le pidió al presidente Petro “resolver” las dificultades, pues, “en este modelo de contratación no está resuelta la estabilidad ni la sostenibilidad, porque los recursos del Fomag en salud son finitos (...) Tampoco los maestros y maestras tenemos garantizado el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

En el consejo también estuvo Aldo Cadena, vicepresidente del Fomag y expresidente de Nueva EPS, hoy en el ojo de huracán por los recientes hallazgos de la Fiscalía. En una parte de su intervención, en la que intentó explicar los cambios que ha hecho el Fomag para sacar adelante la atención de los profesores, admitió que han sufrido tropiezos.

“La aplicación del modelo, la libre escogencia y demás, llevó a que se incrementaran bastante los costos”, reconoció. “Esto, sumado, a que obraron de mala fe los señores que están ahí, robándose la plata, con las altísimas tarifas, y amañaron contratos (...) llevó a que se presentara un desfase económico, que es lo que yo trato ahora de corregir”.

Parte de esos ajustes se refieren al nuevo modelo tarifario que se puso en marcha desde el pasado 1 de agosto. Con él, se establecieron una serie de reglas y valores que establecen cuánto se debe pagar a cada centro de salud por cada procedimiento médico, examen o consulta, examen o tratamiento que se haga una persona.

En el consejo de ministros, Cadena resaltó que ya han convencido a varios hospitales para que acepten las tarifas, pero no han podido completar a cabalidad esa tarea. Parte de los retos, como explicamos con detalle en este artículo, es que las tarifas no convencían del todo a las clínicas y hospitales, pues eran muy bajas.

“Yo no sé con quién y cómo construyeron ese manual, pero las cifras son muy bajas”, nos había dicho hace un mes Luis Hernán Sánchez Montoya, director de AESA, el gremio de la red pública hospitalaria de Antioquia, departamento donde el sistema de salud del magisterio tiene 96.828 afiliados.

Sus ejemplos para demostrar a qué se refería eran los siguientes: la consulta médica general, de primera vez, tiene una tarifa de $18.000 en el tarifario del Fomag, mientras que el valor establecido en la Unidad de Valor Básico (UVB) nacional para 2025 es de $39.000.

El jalón de orejas de Petro a Cadena

En medio del consejo de ministros, que duró cerca de tres horas, Gustavo Petro le dio un fuerte jalón de orejas a Aldo Cadena, un viejo aliado del presidente, por los tropiezos que ha tenido la implementación del modelo de salud de los maestros.

“Tenemos 10 millones de niños, niñas y adolescentes que subsidian a los intermediarios privados del servicio de salud de los maestros. Y eso, Aldo, en este gobierno, no puede ser”, dijo Petro en un momento. “Si usted no fue capaz de corregir eso, no puede ser. Nosotros no ponemos a subsidiar los niños pobres a unos ricachones en los territorios, que son dueños de una clínica, que no es eficaz”.

“Si usted no es capaz de desarrollar la reforma de salud del gobierno, pues no puede estar”, le dijo en otra oportunidad. “No puede haber capitación en medicina primaria preventiva. Es un derecho universal: es el hospital de la zona donde están determinadas escuelas de la zona, el que realiza la atención primaria. Y el referente es el hospital que está ahí. El hospital privado jamás va hacer atención primaria preventiva como se debe hacer porque lo vuelve negocio”.

Así mismo, le recordó que, detrás de algunas contrataciones, hay intereses que están conduciendo a un mal uso de los recursos. “Aquí hay unas roscas políticas, que usted sabe como se llaman”, le dijo Petro a Cadena. “Y con estos recursos están financiando elecciones. Es una forma de ordeñar el presupuesto. Estamos financiando a la oposición con los recursos de los maestros”.

