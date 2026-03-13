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Salud mental, embarazo temprano y violencia: los riesgos que enfrentan jóvenes en Colombia

Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presenta las distintas realidades de la juventud en Colombia. A pesar de que adolescentes y jóvenes representan el 27,8 % de la población del país, una cifra genera preocupación: tres de cada cuatro no tienen garantizados plenamente sus derechos. Estos nuevos datos podrían orientar medidas en materia de salud, paz y educación, y para la formulación de políticas públicas.

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Catalina Sanabria Devia
Catalina Sanabria Devia
13 de marzo de 2026 - 07:01 p. m.
Imagen de referencia. Entre los factores que han afectado desproporcionalmente a niñas, niños y adolescentes de ciertas regiones están la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y el conflicto.
Imagen de referencia. Entre los factores que han afectado desproporcionalmente a niñas, niños y adolescentes de ciertas regiones están la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y el conflicto.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Con frecuencia se suele escuchar que los jóvenes y adolescentes son el futuro, pero se vuelve necesario reconocer que también son el presente. En 2026, cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) estiman que en Colombia cerca de 14.8 millones de personas tienen entre 12 y 28 años. Esto representa casi una tercera parte (el 27,8 %) de la población total del país.

Frente a esa realidad, hay un escenario preocupante: tres de cada cuatro adolescentes y jóvenes no tienen garantizados todos sus derechos. Se...

Catalina Sanabria Devia

Por Catalina Sanabria Devia

Periodista con enfoque en temas ambientales. En El Espectador escribe, principalmente, sobre la Amazonia. También le interesan los asuntos de género y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
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