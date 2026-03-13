Salud mental, embarazo temprano y violencia: los riesgos que enfrentan jóvenes en Colombia

Imagen de referencia. Entre los factores que han afectado desproporcionalmente a niñas, niños y adolescentes de ciertas regiones están la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y el conflicto. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Con frecuencia se suele escuchar que los jóvenes y adolescentes son el futuro, pero se vuelve necesario reconocer que también son el presente. En 2026, cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) estiman que en Colombia cerca de 14.8 millones de personas tienen entre 12 y 28 años. Esto representa casi una tercera parte (el 27,8 %) de la población total del país.

Frente a esa realidad, hay un escenario preocupante: tres de cada cuatro adolescentes y jóvenes no tienen garantizados todos sus derechos. Se...