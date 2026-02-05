Logo El Espectador
Salud
Con el Mundial de Fútbol cerca, es hora de hablar de un viejo enemigo: el sarampión

En 2025, hubo en el mundo 247.000 casos confirmados de sarampión, una infección que el mundo tenía controlada gracias a las vacunas. Pero hoy la situación en México, EE.UU., Canadá y España es muy preocupante y ya hay brotes en Bolivia y Brasil. Los próximos meses, con la principal fiesta del fútbol, serán claves para evitar la reintroducción del virus en Colombia. Hay mucho en juego.

Juan Diego Quiceno
05 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
El Ministerio de Salud ha emitido circulares como la 16 de 2025, con lineamientos para responder a la alerta regional y reducir el riesgo de casos importados. EFE/George Frey /ARCHIVO
Foto: EFE - George Frey

Ya pocos dudan de que el mundo enfrenta un resurgimiento del sarampión. En las Américas, los casos se reportan desde el extremo norte (con una trasmisión en Canadá, Estados Unidos y México) hasta el sur del continente, con brotes activos en Bolivia, Paraguay y Brasil. Colombia se mantiene libre de la infección, pero con un mundial de fútbol a las puertas y la masiva movilización de personas que implica, científicos, médicos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que los próximos meses representan una ventana especialmente...

