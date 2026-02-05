Con el Mundial de Fútbol cerca, es hora de hablar de un viejo enemigo: el sarampión

El Ministerio de Salud ha emitido circulares como la 16 de 2025, con lineamientos para responder a la alerta regional y reducir el riesgo de casos importados. EFE/George Frey /ARCHIVO Foto: EFE - George Frey

Ya pocos dudan de que el mundo enfrenta un resurgimiento del sarampión. En las Américas, los casos se reportan desde el extremo norte (con una trasmisión en Canadá, Estados Unidos y México) hasta el sur del continente, con brotes activos en Bolivia, Paraguay y Brasil. Colombia se mantiene libre de la infección, pero con un mundial de fútbol a las puertas y la masiva movilización de personas que implica, científicos, médicos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que los próximos meses representan una ventana especialmente...