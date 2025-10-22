Se enredó la llegada de Bernando Camacho a la Supersalud. Estos son los nuevos planes del Minsalud

Bernardo Camacho ha trabajado en el sector público, en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Fue, hasta hace unos meses, el interventor de Nueva EPS. Foto: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá

Bernardo Camacho no llegaría a la dirección de la Supersalud. Fuentes internas de la entidad le confirmaron a este periódico que, aunque la hoja de vida de Camacho se publicó en las páginas oficiales (lo que es un paso previo al nombramiento), la decisión se habría complicado debido a su reciente paso como interventor de Nueva EPS.

Hasta su salida, el pasado 19 de agosto, Camacho dirigió como interventor a Nueva EPS, la EPS más grande del país y bajo intervención de la Supersalud desde 2024. Esta es, sin duda, la entidad más importante actualmente intervenida, y de haberse posesionado como director de la Supersalud, Camacho habría tenido que declararse impedido para intervenir en decisiones relacionadas con Nueva EPS, lo que generaría cuestionamientos sobre conflictos de interés y la imparcialidad de la supervisión. Según fuentes cercanas al proceso, estas circunstancias habrían llevado a que se reconsiderara su nombramiento.

Ahora, el Ministerio de Salud estaría considerando nombrar un encargado, y todo apunta a que este sería Luis Alberto Martínez, actual Viceministro de Protección Social, cercano al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Martínez asumiría el cargo de manera temporal mientras se define el proceso formal de selección del director de la Supersalud.

Esta es hoy en día una entidad clave en el sistema de salud. La Supersalud ha intervenido a 9 EPS en los últimos años, aunque Sanitas fue devuelta a su administrador original. En conjunto, estas entidades afilian aproximadamente a más 20 millones de personas.

El Superintendente Nacional de Salud saliente, Giovanny Rubiano García, dejó varias cosas en camino. Entre ellas, la negociación conjunta de tecnologías y medicamentos y la intensificación de las auditorías forenses. El objetivo de Rubiano fue impulsar un esquema donde las EPS, especialmente las intervenidas, pudieran negociar directamente y en bloque con la industria farmacéutica. Paralelamente, buscó la implementación de auditorías forenses en las entidades intervenidas para fortalecer el control financiero y detectar posibles irregularidades en el manejo contable de las entidades de salud.

