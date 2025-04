Se está saliendo de control el sarampión en Estados Unidos: van 800 casos

Ciudadanos muestran su agradecimiento a los CDC por ayudar a controlar el sarampión, ante los recortes a la salud de la administración de Donald Trump. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

Lo que está pasando con el sarampión en Estados Unidos es grave. Pese a que hay una vacuna disponible, la situación se está saliendo de las manos. Las últimas cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que ya va 800 casos confirmados.

Lo inquietante es que lo que empezó como un brote en Texas, que ya ha cobrado la vida de dos niños, se ha expandido a otros estados y ciudades. Los lugares donde se han presentado infectados son Alaska, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, New York State, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Vermont y Washington.

En total, según la información oficial, ha habido diez brotes, que es cuando hay tres o más casos relacionados. El 94% de los casos que se han confirmado obedecen a brotes, dicen los CDC.

Además, el 96 % de las personas en las que se ha detectado sarampión, no estaba vacunado. En este momento hay otra muerte bajo investigación.

Texas continúa como el estado con más casos: 597. Allí, el 62 % de las infecciones se concentran en un condado llamado Gaines, donde el virus comenzó a propagarse en una comunidad menonita que tiene bajas tasas de vacunación.

Por otra parte, en Ontario, Canadá, un brote que empezó desde mediados de octubre del 2024 ha infectado a 925 personas.

Como lo han recordado las autoridades, la mejor forma de prevenir el sarampión es vacunándose. “La vacunación sigue siendo la mejor defensa contra el sarampión. No hay un tratamiento antiviral específico para el sarampión. Los cuidados de apoyo, incluida la administración de vitamina A, bajo la dirección de un médico, podrían ser adecuados”, recuerda el CDC.

En su página web también explican por qué esta enfermedad es tan inquietante: se transmite por el aire, es extremadamente infecciosa y puede causar erupciones cutáneas graves.

El otro punto que hay que tener en cuenta es que el sarampión, causado por un virus (Morbillivirus), puede sobrevivir en el aire durante dos horas después de que una persona infectada abandone el espacio.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya había emitido alarmas para advertir que esta infección estaba resurgiendo por falta de vacunación. Los países en los que se reportaron casos fueron Brasil, Canadá, Bolivia y Argentina.

Desde entonces, la recomendación continúa siendo la misma: que se aumenten los esfuerzos para fortalecer la vigilancia, respuesta rápida y cobertura suficiente para la vacunación.

En Colombia, esa vacuna es gratuita y se aplica en dos dosis: una, a los 12 meses de edad, y otro refuerzo, a partir de los 5 años.

