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¿Se podrá salvar de la crisis Nueva EPS? Esto pide Jorge Iván Ospina, el interventor

El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, explica cómo se elaboraron los estados financieros de 2023 y 2024, responde a las críticas por la falta del dictamen de la revisoría fiscal y habla sobre la viabilidad de la EPS, la suficiencia de la UPC y la necesidad de una capitalización para garantizar su sostenibilidad.

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Redacción Salud
10 de julio de 2026 - 05:11 p. m.
Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS desde abril de 2026. /Nueva EPS
Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS desde abril de 2026. /Nueva EPS
Foto: Nueva EPS

Tras más de tres años sin estados financieros certificables, Nueva EPS publicó finalmente sus balances de 2023 y 2024, un paso que reabrió el debate sobre la magnitud de su crisis financiera, la suficiencia de la UPC y el futuro de la EPS con más afiliados del país.

En entrevista con El Espectador, el agente interventor, Jorge Iván Ospina, explica cómo fue el proceso para depurar millones de facturas acumuladas, responde a los cuestionamientos por la ausencia del dictamen definitivo de la revisoría fiscal, aclara qué significa la...

Por Redacción Salud

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antonio bonilla(7747)Hace 30 segundos
Que esperanzas con este sr que su exempleada del servicio por mas de 10 años tuvo que demandarlo laboralmente para que no le robara sus prestaciones sociales, siendo Ospina uno de los promotores de la Ley 1788, que reconoce el pago de la prima de servicios a los trabajadores domésticos. Todos son unos bandidos y Petro nombrandolos en altos cargos. Dime con quien andas y te diré quien eres.
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