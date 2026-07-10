¿Se podrá salvar de la crisis Nueva EPS? Esto pide Jorge Iván Ospina, el interventor

Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS desde abril de 2026. /Nueva EPS Foto: Nueva EPS

Tras más de tres años sin estados financieros certificables, Nueva EPS publicó finalmente sus balances de 2023 y 2024, un paso que reabrió el debate sobre la magnitud de su crisis financiera, la suficiencia de la UPC y el futuro de la EPS con más afiliados del país.

En entrevista con El Espectador, el agente interventor, Jorge Iván Ospina, explica cómo fue el proceso para depurar millones de facturas acumuladas, responde a los cuestionamientos por la ausencia del dictamen definitivo de la revisoría fiscal, aclara qué significa la...