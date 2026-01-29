Logo El Espectador
Se reactivó polémica interna en el Gobierno Petro por designación de interventores de EPS

El presidente Petro aseguró que se designaron interventores en EPS para “hacer negocios”. Laura Sarabia, señalada en este caso, se defendió negando ninguna participación en estos procesos.

Redacción Salud
30 de enero de 2026 - 01:20 a. m.
El presidente aseguró que este “engaño” le costó al Gobierno Nacional un año de la reforma a la salud.
Foto: Presidencia
Esta semana se reactivó la controversia interna en el Gobierno Nacional en torno a presuntas injerencias en la designación de interventores de EPS nombrados durante el gobierno de Gustavo Petro.

En una rueda de prensa dada este 27 de enero, en el marco del inicio de remuneración a internos de medicina en Colombia, el mandatario se refirió al tema y señaló que Laura Sarabia habría engañado al entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal al enviarle hojas de vida para estos cargos diciendo que eran orden del presidente.

En medio del discurso, el presidente Petro se dirigió a Leal: “yo le dije que por política no se mete ni un solo interventor, escoja usted a los mejores. Y usted se dejó engañar, y le entregaron unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron, Laura, que era yo. Estos interventores fueron a hacer negocios”.

El presidente aseguró que este “engaño” le costó al Gobierno Nacional un año de la reforma a la salud.

Ante esto, Luis Carlos Leal se pronunció en redes sociales asegurando que fue “ a través de Laura Sarabia que llegaron estas hojas de vida diciendo que una orden del presidente. Con esto y verificado que se cumplieran los requisitos, se dieron esas designaciones. Estoy satisfecho de que empiece a salir la verdad”.

Por su parte, Leal señaló que entregó a la Fiscalía las pruebas de este “entramado de traición” a la Fiscalía, y espera que estas se reúnan para determinar las responsabilidades en este caso.

Ante estos señalamientos, Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en Reino Unido, respondió que su “gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud”,

Por su parte, se conoció que Sarabia entregó a la Procuraduría y la Fiscalía una serie de chats y pidió que se revisen las grabaciones de las oficinas del DAPRE del 30 de octubre de 2024, día en que se reunió con Leal y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para tratar estos temas. La solicitud busca que estos elementos sean incorporados en el proceso en curso relacionado con la designación de los interventores.

“Hemos reiterado a la Fiscalía la práctica de actividades investigativas en el proceso por desinformación contra Laura Sarabia. Entregamos conversaciones digitales que acreditan que no tuvo injerencia en la designación de interventores en salud. Seguiremos aportando pruebas”, informó Lina Sandoval Echavarría, abogada de Sarabia, a través de redes sociales.

Por Redacción Salud

